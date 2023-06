Varennes rend hommage à ses récipiendaires de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec

Lors de la séance publique qui s’est déroulée le 5 juin, le conseil municipal a rendu hommage à des Varennois récipiendaires de la médaille du Lieutenant-Gouverneur grâce à leur implication dans divers organismes et associations de Varennes. Cette décoration leur a été remise le 14 mai dernier lors d’une cérémonie présidée par l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, au Collège militaire royal de Saint-Jean-Sur-Richelieu.



« Le dynamisme de la communauté repose sur la participation des bénévoles qui font une grande différence dans nos vies et nous sommes heureux de pouvoir vous remercier en personne aujourd’hui. Un immense bravo pour le don de votre temps, de votre énergie et de votre cœur pour vos concitoyens », a déclaré le maire Martin Damphousse.



Les lauréats de la catégorie aînés :



Monsieur Claude Faucher, École de Karaté Sankudo

Madame Denise Benoit, Ordre des filles d’Isabelle #1031 Lajemmerais

Madame Francine Cayer, AUTAM, Université du 3e âge

Monsieur Gérard Quintal, Ouvroir de Varennes et Chevaliers de Colomb

Madame Carmen Roberge, Chœur Amivoix

Monsieur Réjean Landry, Chaîne d’amitié de Varennes

Monsieur Réjean Martin, Club Richelieu Varennes

Monsieur Ronald Tremblay, les Amis de la Casa et Fondation Lajemmerais

Les lauréats de la catégorie jeunesse :



Monsieur Kelvin Cadieux, étudiant à l’École secondaire le Carrefour

Madame Gabrielle Brisebois, étudiante au Cégep de Sorel-Tracy