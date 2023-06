Fuite d’acide nitrique dans le parc industriel de Boucherville

Un important déploiement de policiers, de pompiers, d’unité d’urgence et de spécialistes en environnement est actuellement en cours sur la rue de La Barre à Boucherville en raison d’une fuite de ce qui semble être de l’acide nitrique. Selon les premières informations sur le site, la fuite proviendrait de l’entreprise Celanese et le conduit suspect serait facre au 75 De La barre. Pour l’heure le tout serait sous contrôle mais des analyses plus poussées par les spécialistes semblaient nécessaires pour assurer la sécurité des lieux et des employés car l’acide nitrique peut avoir des effets directs sur la peau, les yeux, le système digestif et respiratoire.

Par mesure préventive la Ville de Boucherville a émis un avis d’évacuation du secteur et recommande aux citoyens qui habitent dans un périmètre de 300 mètres de garder les fenêtres fermées.