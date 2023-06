Héma-Québec souligne les 50 années d’implication bénévole de la Ville de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est fière d’avoir été reconnue par Héma-Québec pour ses 50 années d’implication bénévole dans l’organisation des collectes de sang. Cette mention a été remise lors de la soirée de reconnaissance qui se tenait le 24 mai dernier à La Prairie.



Depuis cinq décennies, la Ville se distingue par son implication, prêtant ses locaux et du matériel pour les collectes de sang, en plus de mobiliser ses citoyens pour soutenir cette cause.



Lors de cette soirée, l’implication du Club FADOQ Sainte-Julie a également été soulignée. À chaque collecte, sur le territoire de la Ville, des bénévoles de l’organisme sont présents pour aider les employés d’Héma-Québec et pour accompagner les donneurs.



« La Ville de Sainte-Julie est heureuse de s’impliquer année après année auprès de cette mission. Nos citoyens démontrent à chaque collecte un engagement exceptionnel envers la cause du don de sang. Merci à tous les bénévoles pour leur soutien indéfectible », a souligné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



La prochaine collecte de sang se tiendra le 21 juin au centre communautaire situé au 550, boul. Saint-Joseph. Les citoyens intéressés à donner du sang peuvent prendre rendez-vous au hema-quebec.qc.ca.