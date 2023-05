Varennes rafle trois prix : Boucherville, épicentre historique du Québec, le temps d’un congrès

Les passionnés d’histoire, de généalogie et de patrimoine étaient réunis à l’Hôtel de Mortagne, à Boucherville, les 26, 27 et 28 mai derniers pour participer au congrès de la Fédération Histoire Québec. 76 organisations en matière d’histoire et de patrimoine étaient représentées et quelque 230 personnes étaient présentes.

Ce 57e congrès tenu sous le thème Entre fleuve et montagne a été organisé par six sociétés d’histoire, soit la Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP); la Société d’histoire de Montarville; la Société d’histoire de Varennes; la Société d’histoire de Longueuil; la Société historique et culturelle du Marigot; et la Société du patrimoine de Boucherville.

De nombreuses activités étaient inscrites au programme dont dix conférences qui ont fait rayonner l’histoire du Québec et celle de la région; des visites guidées pour présenter le patrimoine de Boucherville, de Varennes et de Longueuil; un banquet honorifique au cours duquel le travail des sociétés de la FHQ a été récompensé. Le congrès a de plus permis de développer davantage le projet « Agents Mémoriels » qui consiste à répertorier le travail des organismes en histoire au Québec.

« L’événement fut somme toute un franc succès, grâce notamment à l’implication d’une cinquantaine de bénévoles. Boucherville a été l’épicentre historique du Québec, le temps d’un congrès », a précisé le président de la SHIP, Guy Théorêt.

Trois prix pour Varennes

La Fédération a souligné la réussite des membres en histoire en procédant à la remise de prix récompensant les recherches et les réalisations en histoire et patrimoine.

Jacques Dalpé de la Société d’histoire de Varennes a mérité le Prix Honorius-Provost qui souligne son implication bénévole.

Pour ses ouvrages Les seigneuries de Varennes – Tomes 1 à 5,

Jean-Guy Villemure a reçu le Prix Rodolphe-Fournier qui salue les recherches en histoire sur la profession notariale ou l’utilisation de l’acte notarié authentique comme principale matière de recherche.

Cette année, le Prix Léonidas-Bélanger qui récompense les réalisations et les événements réalisés par les organismes membres a été attribué à la Société d’histoire de Varennes. Elle a mérité la deuxième place pour son projet Parc du Souvenir qui met de l’avant l’histoire à travers des expositions, une oeuvre de Michel Giroux, un jardin et un four à pain traditionnel pour la communauté.