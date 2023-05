Des conseils pour affronter les grandes chaleurs

Si les prévisions météorologiques se confirment, les prochains jours seront très chauds. Les épisodes de chaleur sont très exigeants pour le corps humain, surtout en début de saison, car notre corps n’y est pas encore habitué. La Direction de santé publique de la Montérégie rappelle les conseils qui sont toujours très utiles pour éviter les malaises.



S’hydrater, se reposer, se rafraîchir



Boire, ralentir et passer du temps au frais sont les éléments clés pour vivre le mieux possible les épisodes de grande, conseils, santé chaleur.



• S’hydrater. Nous devrions boire un verre d’eau par heure les journées de grande chaleur, même si nous n’avons pas soif. Pour rendre cela plus agréable, pourquoi ne pas mettre un pichet d’eau au frigo, ajouter des fruits congelés ou des glaçons faits avec des jus de fruits ? La consommation de boissons alcoolisées est déconseillée parce qu’elle pourrait aggraver la déshydratation.



• Ralentir. Les journées très chaudes, il ne faut pas hésiter à réduire la cadence ou à prendre des pauses plus fréquemment lorsqu’on pratique des activités à l’extérieur. C’est une bonne idée de reporter les activités physiques intenses à un moment plus propice.



• Se rafraîchir. Les grandes chaleurs représentent un stress important pour le corps humain. Pourquoi ne pas en profiter pour planifier une activité au frais avec nos proches qui sont plus susceptibles de souffrir de la chaleur ? Il faut compter quelques heures au corps humain pour reprendre sa température normale après avoir été exposé à des températures élevées. Se refroidir avec une débarbouillette humide, prendre des douches fréquentes, prévoir des sorties aux jeux d’eau ou aller se baigner sont d’excellentes initiatives.





« La santé publique se préoccupe des périodes de canicule qui seront de plus en plus fréquentes et intenses en raison des changements climatiques. Elles représentent des risques accrus pour la santé des gens qui sont isolés, aux prises avec des problèmes de santé ou une perte d’autonomie. Il ne faudrait jamais hésiter à prendre des nouvelles de nos proches qui sont dans cette situation ou à les inviter à passer du temps avec nous dans un endroit climatisé », suggère la directrice de santé publique de la Montérégie Dre Julie Loslier.



Quand ça va mal



Différents symptômes sont associés à la chaleur dont: des maux de tête, des nausées, des crampes musculaires, de l’épuisement, de la déshydratation et une température corporelle élevée.



Pour vérifier si une consultation est nécessaire, appelez Info-Santé, en composant le 8-1-1. En cas d’urgence, appelez le 9-1-1.



Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ce lien : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme-sur-la-sante/