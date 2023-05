Célébrer l’été à Boucherville

L’été s’impose tranquillement et la ville commence à reprendre vie ! La Ville de Boucherville dévoile sa programmation estivale 2023 ! Les résidents et les visiteurs bénéficieront d’une multitude d’événements culturels, historiques et artistiques gratuits, et ce, tout au long de la belle saison.



Des incontournables à inscrire à l’agenda

Une multitude d’activités et d’événements sont à inscrire à l’agenda, tels les festivités de la fête nationale du Québec, le populaire Rendez-vous de la Mairie mettant en vedette l’Orchestre symphonique de Longueuil et Ingrid St-Pierre, sous la direction du chef Alexandre Da Costa, les concerts de musique classique au parc de la Mairie, les spectacles sur le parvis de l’église Sainte-Famille dans le Vieux-Boucherville, les contes et légendes en plein air, les soirées cinéma à la belle étoile, les activités d’archéologie, l’époustouflante exposition de voitures anciennes, les réputées croisières vins et fromages sur le fleuve, ainsi que diverses expositions artistiques mettant en lumière le talent des artistes bouchervillois et de la région.



Des moments de détente sur la terrasse

Que ce soit au Café centre d’art, à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère, sur la place Lionel-Daunais ou au marché public, le bonheur d’être assis sur une terrasse un soir d’été et de pouvoir assister à des performances musicales professionnelles plaira sans aucun doute aux amateurs de musique. Piano, salsa, jazz, musique latine et harpe sont au menu !



L’histoire et le patrimoine, une richesse collective à partager

Bien que la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine soit fermée temporairement pour l’été en raison de travaux de restauration, les amateurs d’histoire et de patrimoine ne seront pas en reste. Une belle sélection d’activités les attend, dont une exposition sur les artéfacts et une autre dite « itinérante » intitulée Pierre Boucher : parcours et héritages, toutes deux présentées à la bibliothèque, une série balado à écouter, qui traite de l’histoire de la ville et d’archéologie, ainsi que des visites guidées dans le Vieux-Boucherville, qui a plus de 350 ans d’histoire.



La lecture au cœur de l’été

Les enfants seront les chouchous de la bibliothèque municipale cet été ! Une myriade d’activités les attend : séances de cinéma, histoires et berceuses en pyjama, contes et sentier de contes, station de bricolage, et bien plus ! Les jeunes de 12 ans et moins sont invités à participer au Club de lecture TD et aux activités spéciales de celui-ci.



Par cette riche programmation, la municipalité souhaite engendrer des occasions favorables aux rencontres afin de créer des espaces sociaux animés partout à travers la ville cet été ! Le Carnet culturel été 2023 sera distribué à tous les foyers bouchervillois du 29 au 31 mai prochains. Ce dernier sera également accessible en ligne dès le 29 mai, au boucherville.ca/carnetculturel.



Info-pluie

La Ville de Boucherville recommande à la population de consulter le boucherville.ca et de vérifier le bandeau bleu info-pluie avant de se déplacer. La programmation pourrait être modifiée en fonction des conditions météorologiques.