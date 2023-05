L’UMQ salue le Plan pour une économie verte 2030

Deux semaines après les Assises de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), où le milieu municipal a lancé un cri du cœur au Premier ministre du Québec, François Legault, sur l’adaptation des infrastructures municipales aux changements climatiques, l’UMQ salue les investissements permettant à l’ensemble des municipalités de se doter de plans d’adaptation d’ici 2030. Pour l’Union, c’est le début d’une démarche structurante. Toutefois, l’UMQ rappelle que les besoins en matière d’adaptation sont énormes, et que les gouvernements de proximité sont au service d’abord et avant tout de la population. En ce sens, le milieu municipal doit avoir accès à des sommes dédiées, mais aussi à des programmes plus souples et plus flexibles qui permettent des investissements rapides sur le terrain. « Je suis présentement en tournée dans différentes régions du Québec et les répercussions des changements climatiques se font ressentir partout. Les besoins sont nombreux, et varient d’une région à l’autre. Il est essentiel d’intervenir rapidement. Je le rappelle, s’adapter coûte moins cher que réagir », a souligné le président de l’UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse.

Rappelons que l’UMQ a déposé en septembre dernier une étude basée sur la science, qui chiffre à 2 milliards de dollars annuellement les besoins pour adapter les infrastructures municipales.