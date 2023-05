La vie des Hollandais aux îles de Boucherville racontée par deux des descendants d’immigrants

L’économie de leur pays étant dévastée après la Seconde Guerre mondiale et les terres agricoles inondées en raison de la faiblesse des digues, de nombreux agriculteurs hollandais sont venus s’établir au Canada dans l’espoir d’un avenir meilleur. Arend de Vette et Arie van Vliet sont parmi ceux qui ont choisi de « refaire leur vie » aux îles de Boucherville. C’était autour des années 1949. Deux de leurs descendants, René et Suzanne de Vette, ont raconté ce qu’était leur vie sur les îles Grobois et de la Commune.

Un peu plus de 90 personnes ont découvert ou redécouvert les documentaires intitulés « De l’autre côté de la rive » produit par la Société du patrimoine de Boucherville (SPB) lors d’une rencontre organisée la semaine dernière par cet organisme ainsi que par la Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP), la Société du patrimoine de Boucherville (SPB), la FADOQ de Boucherville et les Amis du Parc national des Îles-de-Boucherville.

Une ferme isolée sur une île

Aussitôt arrivés au Québec, Arend de Vette et Arie van Vliet sont accueillis par le Bouchervillois Joseph-Aimé Aubertin. Ils s’installent dans les îles et commencent à cultiver la terre. Puis M. de Vette retourne en Hollande pour épouser sa bien-aimée.

De retour aux îles, le couple fonde une famille et aura huit enfants. À quelques kilomètres de Montréal, mais à des milles de la modernité de la métropole, les deux familles mènent une vie de dur labeur, mais aussi d’entraide et de joie.

Les enfants de Vette et van Vliet ont connu la vie sur l’île été comme hiver, jusqu’à la fin des années 1960. Sans électricité, les défis étaient grands. Ils devaient, entre autres, chaque jour traverser le fleuve, gelé ou pas, pour aller à l’école, en chaloupe ou en bateau à hélice.

« Nous avons eu une enfance extrêmement heureuse. On partait explorer les îles », mentionne Suzanne. « Les enfants des deux familles étaient comme des cousins », ajoute René. En 1969, le patriarche de Vette achète une maison dans le village de Boucherville, sur la rue Pierre-Viger. À partir de là, la famille passe presque la moitié de l’année sur l’île et l’autre, à Boucherville. Les van Vliet avaient quitté les îles de Boucherville pour s’établir sur l’île Bouchard, en face de Verchères.

Le parc national est créé en 1983, puis en 2009, toutes les maisons sur les îles doivent être détruites. Les Savaria et les van Velzen ont pu poursuivre leurs activités agricoles, mais pour peu de temps. On se rappelle que grâce aux pressions exercées par la Ville de Boucherville, l’agglomération de Longueuil, la CMM et la députée libérale de l’époque Nicole Ménard, le gouvernement du Québec leur a accordé un nouveau bail de 15 ans qui leur permet de continuer à cultiver sur 141 hectares, jusqu’en 2033.

Plusieurs membres de la famille de Vette vivent encore à Boucherville. Ils se considèrent comme les immigrants de l’île Grosbois. Certains ont même des commerces ici.





Ils font partie de l’histoire de Boucherville

Les de Vette, Roeling, van Vliet, van Mil, Vollering, van Winden, van Leeuwen, van Velzen, van Wijk, Olsthoorn, Lansbergen, Strijbos, Overvelde, Heydra, van der Zon, L’Ami, Kwakernaat et Langelaan se sont établis ou ont demeuré temporairement dans les îles de la Commune et Grosbois avec l’espoir de bâtir un avenir meilleur.