Reconfiguration de la rue Charcot: le maire Martel veut trancher

La période de questions lors de la séance du conseil municipal de Boucherville, le 15 mai dernier, a été marquée par le projet de réaménagement d’une portion de la rue Charcot, entre de Mortagne et Jacques-Cartier.

Les membres du comité de la rue Charcot ont déposé une pétition dans laquelle ils s’opposent à la configuration présentée par la Ville pour, affirment-ils, des raisons de sécurité pour les piétons et les cyclistes.

Les discussions pour le réaménagement de ce tronçon durent depuis un an. Le maire Jean Martel dit n’avoir jamais passé autant de temps à tenter de régler un seul dossier de rue depuis qu’il a été élu il y a 14 ans.

Depuis février 2022, une dizaine de rencontres ont eu lieu entre les citoyens et les conseillers municipaux Josée Bissonnette et François Desmarais, et les membres du comité de circulation pour s’entendre sur une configuration, précise le maire Martel. « Nous avons beaucoup écouté, nous avons beaucoup parlé, mais il va falloir prendre une décision », a-t-il lancé.

Trop d’autos sur Charcot

Ce tronçon de rue résidentielle est régulièrement emprunté comme un raccourci par les automobilistes venant des secteurs du Boisé ou Harmonie. Selon la citoyenne Jolyne Plourde, l’achalandage est problématique. Elle indique qu’une étude faite en 2018 a révélé que 5 500 véhicules empruntent la rue chaque jour. « Google Maps envoie même les automobilistes sur cette rue pour leur faire éviter les bouchons », affirme-t-elle.

La Ville de son côté a retardé d’un an la réalisation des travaux afin de laisser la chance aux deux parties de s’entendre sur ceux-ci.

Récemment, la Ville leur a fait trois propositions d’aménagement qui ont été rejetées par les citoyens. Selon eux, la rue, même si elle est légèrement élargie comme le plan de la Ville le suggère, est quand même trop étroite pour y aménager un trottoir et une piste cyclable assez larges pour être sécuritaires, des espaces de stationnement et deux voies de circulation.

Les riverains ont soumis une autre proposition de configuration qui est un sens unique. Mais le maire Martel est catégorie; ce tronçon de rue ne deviendra pas un sens unique comme le réclament les citoyens. « Nous sommes ouverts à plusieurs possibilités mais pas celle-là. » Enfin, la Ville est retournée à sa table de travail.