Pétition: Non à la fermeture deux classes pour les élèves avec difficulté globale de développement à l’école Du Moulin à Sainte-Julie

Les choses doivent changer pour le bien de nos enfants!



Le centre de service scolaire des patriotes a pris la décision de fermer deux classes pour les élèves avec difficulté globale de développement (DGD) à l’école Du Moulin.



À ce jour, les élèves des classes DGD avaient l’opportunité de faire tout leur parcours scolaire primaire à la même école. Nous y retrouvions cinq classes adaptées pour les enfants rencontrant des difficultés. Les enfants se trouvant dans ces classes sont des enfants ayant des maladies génétiques, des déficiences intellectuelles légères, des handicaps physiques et autres. Ce sont aussi des enfants qui ont besoin d’une routine, d’une stabilité, de point de repère autant dans l’environnement physique que dans la constance du personnel supportant quotidiennement leur développement académique et social. Ces enfants avaient la chance d’avoir une école ou l’environnement était adapté avec cinq classes, avec différents niveaux, pouvant les accompagner dans leur développement.



À l’école Du Moulin, deux classes avec des élèves à besoins particuliers fermeront, ce qui entraine le transfert de plusieurs élèves de ces classes vers l’école Arc-en-ciel. Le déménagement de deux classes causera assurément préjudice à tous les élèveshandicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. (EHDAA).



À compter de septembre prochain, l’école Du Moulin sera en mesure d’offrir seulement trois classes. Ces trois classes multi-âges seront moins adaptés pour répondre aux besoins des enfants dû l’écart d’âge important des élèves qui s’y retrouveront.



Cette décision affecte autant les enfants quichangeront d’école que ceux qui restent à l’école Du Moulin. Dans les deux situations, ces enfants fragiles ayant besoin davantage d’appui et d’encadrement se trouveront à perdre amis, enseignants, point de repère physique, contact avec des personnes ressources connues depuis des années, continuité dans les apprentissages et la liste continue.



De nombreuses conséquences et répercussions découlent de cette décision, soit :



· Certains enfants EHDAA ont déjà, malheureusement, vécu plusieurs changements d’école, ce déménagement de classes ferait en sorte que plusieurs élèves se retrouveraient avec un autre changement d’école à leur actif.



· Tous les établissements publics doivent rencontrer les normes en ce qui a trait à l’accessibilité aux personnes mobilité réduites. L’école Du Moulin a fait plusieurs aménagements au fil des années afin de favoriser l’intégration des élèves EHDAA (toilettes adaptées, module de jeux adaptés, intervenants et spécialistes qui connaissent très bien la clientèle des années) Nous savons tous que notre système d’éducation souffre. Pourquoi investir en restructuration et réorganisation au lieu de s’assurer que des écoles pour EHDAA soit adaptée pour leur clientèle?



· Enfin, aucun membre du personnel actuel de l’école Du Moulin (enseignante, TES, PEH) serait en mesure de suivre les élèves vers l’école Arc-en Ciel. Les enfants auraient donc à s’adapter ET à un nouveau milieu ET à du nouveau personnel.



Comment expliquer à nos enfants, qui ont déjà de grandes difficultés de compréhension, qu’ils vont changer de milieu et qu’ils vont perdre amis, enseignants, repère, routine, …?



Nous devons de prendre soin de nos enfants, de les encadrer, de les protéger. Nous devons les aider à s’épanouir dans le meilleur environnement qui se doit d’être sécuritaire et stimulant, selon leurs besoins. Ces bouleversements imposés par le centre de service scolaire des patriotes ne tient aucunement compte du bien-être de ces enfants, de leurs familles et de leurs besoins.



Vous avez le pouvoir de vous faire entendre et demander de garder le département DGD à l’école Du Moulin. Votre mobilisation est très importante. Le service DGD est en place à l’école Du Moulin depuis plusieurs années et l’équipe a su développer au fil des ans une expertise afin de bien répondre aux nombreux besoins complexes de cette clientèle.



Bien que tous les enfants en milieu scolaire aient leurs défis, il en va de soi que les élèves ayant des besoins particuliers est droit à une stabilité et un programme répondant à ces besoins. Leur vulnérabilité et leur difficulté émotionnelle doivent être pris en considération avant les objectifs scolaires. Un simple petit changement de routine peut affecter leur journée entière, donc un changement majeur comme celui-ci peut avoir un impact considérable dans leur vie.



Pour signer la pétition:

https://chng.it/S7z9BgmYdKhttps://chng.it/S7z9BgmYdK