Pas de bousculades aux écrans pour les séances publiques de Varennes

Les séances publiques du Conseil municipal de Varennes sont maintenant captées par une caméra et diffusées sur la chaine You tube de la Ville dès le lendemain. Or il semble que l’on ne se bouscule pas devant les écrans pour écouter et entendre quelles sont les décisions qui sont prises par les élus car il y aurait environ 140 à 150 visionnements des séances, par mois.

« Ce n’est pas énorme a dit le maire Martin Damphousse la semaine dernière, car ce qui est comptabilité ce sont les fameux « clics » alors ce n’est pas certain qu’il s’agisse de visionnements complets. Il faut aussi penser que les élus eux-mêmes sont allés voir de quoi avait l’air la diffusion, tout comme plusieurs fonctionnaires de la Ville incluant l’équipe des communications qui vérifie la qualité du produit.

Cela dit c’est tout de même un auditoire plus large que les quelques citoyens qui se déplacement à chaque mois pour assister à la séance publique des élus.

Au conseil du mois d’avril on comptait 15 citoyens, en mars il y avait 11 citoyens et citoyennes alors qu’en février il y en avait six seulement.

Un camion incendie 100% électrique

Toujours à la recherche de nouveaux défis environnementaux Varennes souhaite participer à un projet pilote en faisant l’acquisition d’un camion de pompier 100 % électrique. Le cout d’acquisition de ce nouvel équipement est estimé à 2,3 millions de dollars c’est pourquoi avant d’aller plus loin, la Ville demande un coup de pouce financier à la Fédération canadienne des municipalités.

Laboratoire urbain

Et, toujours dans des perspectives environnementales, Varennes s’est engagé à devenir un laboratoire urbain dans le cadre du projet pilote d’IVÉO. Organisme sans but lucratif, financé par le gouvernement du Québec et ses villes partenaires. IVÉO accompagne les villes petites et moyennes dans le déploiement de solutions innovantes sur leur territoire. En favorisant le montage de projets pilotes, IVÉO contribue également à accélérer la validation et la commercialisation d’innovations technologiques dans le secteur des villes intelligentes et durables.