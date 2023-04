La mairesse de Longueuil est la victime des agressions sexuelles de l’ex-député Harold Lebel

L’identité de la victime d’agression sexuelle pour laquelle l’ex-député Harold Lebel a été reconnu coupable est maintenant connue. Il s’agit de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. L’interdiction de dévoiler son identité a été levée à 9h ce matin par la Cour.

A l’époque de l’agression, en 2017, Catherine Fournier était députée de la circonscription de Marie-Victorin et Lebel était son collègue, les deux siégeant sous la bannière du Parti quebécois. Avec une collègue Catherine Fournier avait passé une très mauvaise nuit chez Lebel car celui-ci s’était couché près d’elle et lui avait fait des attouchements durant de longues heures.

Quelques minutes après l’annonce de la décision de la Cour, Catherine Fournier a tenu à commenter la situation sur les réseaux sociaux :

‘Si je formulerai évidemment certaines critiques constructives dans les jours à venir, je tiens d’abord à mettre au clair que je ne regrette en rien mon parcours, bien au contraire. Je suis fière d’être passée par là et j’en suis sortie la tête haute, bien au-delà du verdict.

Si je choisis de prendre la parole à partir de maintenant, c’est pour partager mon expérience, faire bénéficier à d’autres personnes de ce que j’ai appris en contribuant à démystifier cet inconnu que représente le parcours d’une personne victime d’agression sexuelle à travers le système judiciaire, en espérant que du positif puisse finalement émerger de ces tristes événements. Faire œuvre utile.

Je terminerai pour l’instant en disant ceci : tous les parcours sont valides. Chaque personne victime est la seule maître de ses choix et de ses décisions en regard de ce qu’elle a vécu.

L’histoire de Catherine Fournier et son parcours feront l’objet d’un documentaire sur les ondes de TVA.