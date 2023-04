Hommage aux 120 organismes bouchervillois

C’est sous le thème « Bénévolons à l’unisson ! » que se tient jusqu’au 22 avril la Semaine de l’action bénévole. Le bénévolat est une grande richesse pour une municipalité, mais bien souvent ce geste de générosité est accompli dans l’ombre. C’est pourquoi la Ville de Boucherville profite de l’occasion pour mettre en lumière l’implication de ses bénévoles dans différentes sphères d’activités. Elle encourage également ses citoyens de tout âge à joindre le mouvement et à offrir de leur temps au bénéfice de tous.

Quotidiennement, une main est tendue vers une autre pour apporter aide et soutien. Cette chaîne humaine fait de Boucherville une municipalité empreinte de bonté et de vitalité, où les heures offertes en bénévolat sont innombrables. Peu importe le temps alloué et la nature de la contribution, cet élan de générosité est une bouffée de chaleur humaine qui brise l’isolement social.

« Je profite de la Semaine de l’action bénévole pour rendre hommage et remercier tous ceux et celles qui, généreusement, offrent temps, idées, vécu et expertise au mieux-être de leurs concitoyens et concitoyennes. Sans une telle implication dans la communauté, nous ne pourrions bénéficier de la qualité de vie qui caractérise si bien notre municipalité. En plus de nous rendre fiers et de contribuer à notre sentiment d’appartenance à Boucherville, l’implication bénévole nous unit les uns aux autres et apporte une dimension humaine à notre ville », souligne Jean Martel, maire de Boucherville.

À Boucherville, plus de 120 organismes et groupes reconnus offrent des services variés aux citoyens. Parmi ces organisations, plusieurs sont chapeautées par des bénévoles. Que ce soit pour siéger au sein d’un conseil d’administration, soutenir des employés permanents dans la réalisation de certaines tâches ou organiser des événements pour la population, plusieurs milliers de bénévoles offrent de leur précieux temps. Leur implication permet aux citoyens de bénéficier d’une panoplie d’activités et de services uniques.

Le CABB, fier partenaire du bénévolat

La Ville de Boucherville est fière de travailler de concert avec le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB). Véritable plaque tournante en matière de bénévolat, le CABB est la porte d’entrée d’un grand nombre de bénévoles à Boucherville. Les personnes qui désirent s’impliquer dans leur communauté peuvent visiter le boucherville.ca/benevolat ou communiquer avec le CABB au 450 655-9081.