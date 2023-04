Québec couvrira les soins dentaires médicalement requis

Plusieurs interventions chirurgicales, comme des chirurgies et des greffes, nécessitent d’avoir une santé buccodentaire adéquate. C’est pourquoi le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que, dès le 1er avril, Québec couvrira les frais de soins dentaires nécessaires avant certaines interventions chirurgicales. Pour ce faire, le gouvernement déploie un nouveau programme, le Programme de soins dentaires médicalement requis, qui permettra de fournir des services dentaires à plus de 4 000 personnes par année.

Au total, 29 établissements sont visés par le Programme, qui disposera d’un budget récurrent de départ équivalant à 2 millions $, assumé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les usagers et usagères pourront recevoir les soins dans les cliniques dentaires établies en milieu hospitalier et dans certaines cliniques privées du Québec. Les frais seront directement couverts par les établissements. Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux seront responsables de soutenir la mise en œuvre du programme par le remboursement des actes effectués par les équipes dentaires publiques ou privées de leur région et de procéder à la reddition des comptes avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

« La santé buccodentaire ne devrait jamais être un frein pour se faire soigner. Nous devons donc assurer un accès équitable aux soins de santé pour tous les Québécois et Québécoises. Il arrive que des chirurgies soient reportées en raison d’une santé buccodentaire inadéquate. Le programme que nous mettons en place aujourd’hui contribuera à éviter le report de chirurgies. Il s’agit d’un pas de plus pour améliorer l’accessibilité des services du réseau de la santé, un élément phare de notre Plan santé », a déclaré Christian Dubé, ministre de la Santé.