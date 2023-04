Christian Huard nommé maire suppléant pour les mois de mai, juin et juillet

La Ville de Sainte-Julie annonce que le conseiller municipal Christian Huard agira à titre de maire suppléant pour les mois de mai, juin et juillet 2023. Sa nomination a été annoncée à la séance ordinaire du 4 avril 2023.



En vertu de la Loi sur les cités et villes, toute municipalité est tenue de disposer en tout temps d’un maire suppléant ou d’une mairesse suppléante. L’élu nommé à ce poste remplace le maire au besoin lors de différentes activités.



En plus de ses fonctions de conseiller municipal du district du Vieux-Village, M. Huard œuvre à titre de :

Président du Comité consultatif d’urbanisme ; Membre du Comité de la sécurité publique ;

Membre du Comité de la politique culturelle ; Membre du Comité de sélection d’œuvres d’art publiques ;

Membre du Comité de travail pour le commerce local ;

Substitut du Comité citoyen des aînés.



« Très impliqué dans la communauté, Christian Huard est un conseiller municipal qui démontre une grande proximité avec les citoyens. Je suis convaincu que ces qualités l’aideront à accomplir son mandat de maire suppléant », a précisé le maire Mario Lemay. Il a aussi remercié la conseillère Lucie Bisson qui occupe les fonctions de mairesse suppléante depuis le mois de février.