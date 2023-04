Développement de l’aéroport : Ni la ville ni l’agglomération de Longueuil n’ont eu un mot à dire

Les élus de l’agglomération de Longueuil ont encore eu droit la semaine dernière, à de très nombreuses questions de citoyens au sujet des projets de développement de l’aéroport de saint-Hubert. Au début mars les élus de la Ville de Longueuil cette fois-ci avaient aussi eu droit à au moins une douzaine de questions sur le même sujet en plus d’être accueillis par une cinquantaine de manifestants qui réclament toujours un moratoire sur le développement de l’aéroport et l’arrivée prochaine d’un transporteur commercial.

Pourtant ni la Ville ni les élus du conseil d’agglomération de Longueuil n’ont rien eu à dire dans ce dossier. C’est d’ailleurs ce qu’a précisé la mairesse et présidente de l’agglomération, Catherine Fournier, jeudi dernier, en réponse aux nombreuses interrogations des citoyens, lors de la période de questions du Conseil d’agglomération.

« Le gestionnaire de l’aéroport, DASH-L (Développement aéroport Saint-Hubert-Longueuil) n’avait pas à nous consulter et nous l’avons appris lorsque le projet était déjà conclu entre autres avec le futur transporteur commercial Porter Airlines, celui qui offrira des vols commerciaux à partir de l’aéroport local, partout au Canada ». Une aérogare de neuf portes ainsi qu’un hôtel (Holiday Inn) seront construits en bordure des pistes pour desservir les voyageurs.

« Le territoire de l’aéroport tout comme les opérations aéroportuaires sont de compétences fédérales, ca ne relève pas du palier municipal » a précisé la mairesse Fournier qui avait tout de même participé à la conférence de presse en compagnie des représentants de Porter et de DASH-L !

L’interpellation des élus locaux par les citoyens et groupes de pression n’est peut-être pas étrangère non plus aux démarches précédemment entreprises entre autres par l’Office de participation de la Ville ainsi que par le député du Bloc québécois Denis Trudel qui ont tenu des consultations publiques sur le développement de l’aéroport, alors qu’il s’agit d’une responsabilité complète et unique de DASH-L et de compétence fédérale.

Cela dit, la semaine dernière, la Ville de Longueuil a tout de même procédé à l’achat d’un million de pieds carrés de terrains privés près des pistes de l’aéroport. Acquis au prix de 20 millions $ les terrains seraient éventuellement revendus à des entreprises qui sont en lien avec la création d’une zone d’innovation technologiques.