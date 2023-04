Nouvel exécutif du Bloc Québécois de Montarville: un vent de jeunesse continue de souffler!

Comme le veut l’usage et tel que le prescrivent les statuts et règlements du Bloc Québécois, c’est à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle, tenue le 19 mars dernier, que le nouveau conseil exécutif du Bloc Québécois de Montarville a été élu. «Ce conseil exécutif est presque exclusivement composé de jeunes, qui n’en sont d’ailleurs pas à leurs premières armes en politique. Outre le fait qu’ils en sont tous au moins à leur deuxième mandat au sein de notre conseil exécutif, on compte, dans le groupe, un ex-président du Forum Jeunesse, deux ex-candidats et un employé de la permanence. À n’en pas douter, je ne suis pas entouré de ‘‘vieux de la vieille’’, mais bien de ‘‘jeunes de la vieille’’! Le personnage de Rodrigue déclarait, dans Le Cid de Corneille: ‘‘aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années’’. Ce conseil exécutif est l’incarnation même de cette déclaration!», a déclaré le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron.





«J’ai toujours souhaité, a-t-il poursuivi, voir autant de jeunes s’impliquer en politique. Même à l’époque où je faisais partie de la catégorie statistique des jeunes, j’étais plutôt l’exception que la règle en politique. Le fait de maintenant voir les jeunes investir massivement nos instance vient faire mentir tous ces oiseaux de malheurs qui prennent plaisir à répéter que la souveraineté serait l’affaire d’une seule génération. Il suffit de les côtoyer et d’être exposé à leur enthousiasme contagieux pour se convaincre du contraire! C’est de très bon augure de les voir se joindre aux militants de la première heure pour relancer le mouvement visant à permettre au Québec d’accéder à son indépendance.»





«Ce conseil exécutif démontre que les jeunes, contrairement aux préjugés qui les dépeignent comme des gens égocentriques et désabusés, sont engagés et se mobilisent pour faire une différence dans leur communauté. Je remercie les membres de la confiance qu’ils nous ont une nouvelle fois accordée, à mes collègues et moi. Je puis les assurer que nous mettrons tout en oeuvre pour être à la hauteur de cette confiance. Je tiens à saluer tout particulièrement celle qui fut notre responsable des communications depuis 2019, Mme Monique Désy, qui tire sa vénérable révérence après plusieurs décennies de militantisme exemplaire au sein du mouvement souverainiste. Elle demeure, pour nous, un modèle d’engagement indéfectible et nous nous réjouissons de savoir qu’elle ne sera jamais vraiment très loin…», d’ajouter Mme Cynthia Therrien, présidente réélue de l’Association du Bloc Québécois de Montarville.





Sur la photo, on reconnaît, dans l’ordre habituel, les membres du nouveau conseil exécutif du Bloc Québécois de Montarville: Félix Trudeau-St-Cerny, représentant jeune; Jean-Philippe Molnar, conseiller; Cynthia Therrien, présidente; Adam Wrzesien, vice-président; Stéphane Bergeron, député de Montarville; Mathis Pellerin, secrétaire; Racim Bedjaoui, responsable des communications; Clara Pontbriand, représentante jeune; Pierrette Richer, registraire et Léo G. Brunet, trésorier.