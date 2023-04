Des mesures pour améliorer la sécurité routière réclamées près de l’école Les Jeunes Découvreurs

Des parents d’écoliers, des enseignants et des résidents du secteur réclament la mise en place de mesures pour accroître la sécurité aux abords de l’école Les Jeunes Découvreurs, à Boucherville. Des centaines d’enfants circulent chaque jour dans cette zone.

Le président du conseil d’établissement de l’école Les Jeunes Découvreurs, Christian Lamy, accompagné de quelques membres, a fait part lors de la séance du conseil municipal de février dernier des inquiétudes qu’ils ont depuis longtemps quant à la circulation et les comportements dangereux de certains automobilistes près de la petite école primaire et de la garderie.

« Les automobilistes sont pressés et nous observons de plus en plus de vitesse, des dépassements à l’aveugle, des virages secs, et des demi-tours illégaux. Ça ne concerne pas juste la sécurité des écoliers, mais aussi celle des enfants de la garderie et les usagers du parc Sabrevois. », mentionne-t-il.

La sensibilisation et l’approche coercitive avec la complicité des policiers n’ont pas suffi, souligne M. Lamy qui croit qu’il « est temps de passer à l’action ». Il propose la formation d’un comité pour analyser le contexte routier et identifier des solutions durables pour améliorer la sécurité. Il donne en exemples la mise en place d’aménagements qui sécuriseraient le secteur tels des bollards, des saillies de trottoir, des zones clôturées qui empêcheraient les traverses, et de nouvelles zones de traverses.

Le maire Jean Martel a mentionné l’existence de la Commission de la circulation et des transports et a promis de donner suite à cette requête.