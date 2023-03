Le salaire minimum fédéral passe à 16,65 $ le 1er avril

Chaque Canadien mérite une chance réelle et juste de réussir, mais certains travailleurs au pays sont encore aux prises avec des difficultés financières alors qu’ils occupent des emplois à temps partiel, temporaires ou à salaire minimum ou peu élevé. Pour aider à gérer l’inflation, le salaire minimum fédéral passera de 15,55 $ à 16,65$ l’heure le 1er avril 2023. Selon l’Indice des prix à la consommation, qui a augmenté de 6,8 % en 2022, cette hausse contribuera à rendre la vie plus abordable pour les quelque 26 000 travailleurs canadiens qui gagnent moins que le taux actuel. Les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale doivent mettre à jour l’information sur la feuille de paie pour y inscrire le nouveau taux de salaire afin que les travailleurs et les stagiaires soient correctement rémunérés à partir du 1er avril. Dans les cas où le salaire minimum provincial ou territorial est plus élevé que le salaire minimum fédéral, les employeurs doivent appliquer le taux le plus élevé. Le salaire minimum fédéral s’applique à tous les secteurs privés sous réglementation fédérale, y compris les banques, les services postaux et de messagerie, de même que les transports interprovinciaux aériens, ferroviaires, routiers et maritimes. Pour en savoir plus, consultez la page Salaires, salaire minimum, retenues salariales et recouvrement de salaire ou communiquez avec le Programme du travail au 1-800-641-4049.