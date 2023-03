La population invitée à éviter les urgences cette fin de semaine

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est demande à la population d’éviter les urgences de l’Hôpital Pierre-Boucher, de l’Hôpital Honoré-Mercier et de l’Hôtel-Dieu de Sorel durant la fin de semaine pour tout problème de santé mineur.

Dans le contexte actuel, afin de permettre aux équipes de se consacrer aux patients nécessitant des soins urgents, les usagers qui se présenteront pour une problématique de santé mineure pourraient être réorientés vers d’autres services répondant à leurs besoins.

Les besoins en personnel sont difficiles à couvrir cette fin de semaine, car plusieurs candidats à l’exercice de la profession infirmière (CEPIs) seront à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

D’autres options pour des problèmes de santé mineurs

Les personnes qui ne sont pas gravement blessées ou malades peuvent opter pour d’autres solutions comme Info-Santé 811, leur médecin de famille, leur pharmacien, le Guichet d’accès à la première ligne (GAP) pour les personnes n’ayant pas de médecin.



Toute personne ayant une situation critique et instable ne doit toutefois pas hésiter à se rendre à l’urgence. Le CISSS de la Montérégie-Est assure que les cas urgents seront pris en charge par ses équipes et tient à remercier la population pour sa collaboration et sa courtoisie envers ses équipes.