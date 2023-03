Nouvelle manifestation contre le développement de l’aéroport de Saint-Hubert

Une cinquantaine de manifestants de la Coalition Halte-Air Saint-Hubert ont protesté mardi soir dernier, devant l’Hôtel de ville de Longueuil pour réclamer un moratoire sur tous les projets de développement de l’aéroport de Saint-Hubert incluant l’arrivée prochaine du transporteur commercial Porter Airlines.

Les protestataires ont profité de l’assemblée publique des élus longueuillois pour adresser de nombreuses questions au sujet du développement de l’aéroport, des études sur le bruit, de la circulation, de l’émission de GES, de la congestion routière et des promesses environnementales non tenues.

La mairesse Catherine Fournier a rappelé aux manifestants que, même si elle a participé à l’annonce officielle de l’arrivée de Porter et qu’elle a salué le projet et la construction d’une aérogare à l’aéroport, la Ville de Longueuil n’était toujours pas le maitre d’œuvre du développement de l’aéroport qui relève directement de l’organisme de gestion des installations aéroportuaires, DASH-L. C’est aussi ce qui a fait dire à quelques observateurs de la scène municipale sur place, que la manifestation et les questions ne s’adressaient tout simplement pas à la bonne instance décisionnelle !