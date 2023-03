Camps de jour estivaux : la Ville de Boucherville en mode séduction pour recruter 150 employés

La Ville de Boucherville est présentement en mode séduction afin d’embaucher des jeunes pour travailler dans ses camps de jour estivaux. La période de recrutement lancée à la mi-février vise à pourvoir 150 postes de moniteurs, d’agents d’intégration et d’agents à l’accueil.

Dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre, la Ville a déployé un ensemble de moyens pour courtiser les étudiants des niveaux secondaire, collégial et universitaire ainsi que ses anciens employés.

Elle a mis en place une série de mesures incitatives telles qu’un processus de candidature simplifié, un programme de référencement et même une flexibilité au niveau des horaires pour pouvoir offrir des vacances, si le nombre d’employés le permet.

Pas nécessaire d’être extraverti pour être moniteur

L’idée que pour être moniteur de camp il faut avoir une personnalité extravertie et être à l’aise à prendre la parole devant un groupe est très répandue. Or, la réalité est toute autre, précise la Ville. Une variété de profils est nécessaire pour répondre aux besoins des enfants, tout aussi différents, soutient-elle. Dans cette optique, la Ville a repensé sa campagne de recrutement. Sous le thème « Quel est ton style de moniteur ? », elle tente de modifier cette perception en mettant en lumière cinq profils différents.

Plusieurs avantages à travailler à l’animation estivale

Pour attirer les jeunes, la Ville vante par ailleurs ses conditions de travail qu’elle qualifie d’excellentes et qui s’ajoutent au plaisir de travailler pour l’animation estivale. Elle mentionne l’accès gratuit à ses activités libres pendant toute la durée de l’emploi; le plaisir de travailler avec des jeunes de son âge; la possibilité d’avancement professionnel; la formation professionnelle complète rémunérée; un salaire compétitif; les soirs et les fins de semaine libres; et la possibilité de travailler jusqu’à 40 heures par semaine, etc.

Les emplois sont affichés sur le site Web de la Ville à l’adresse boucherville.ca/deviens-moniteur. Les jeunes intéressés ont jusqu’au 11 avril pour soumettre leur candidature.