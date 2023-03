Investissement Québec supporte des entreprises de la MRC Marguerite-D’Youville

Investissement Québec a dévoilé, il y a quelques jours, le bilan de ses interventions en Montérégie pour l’initiative Productivité innovation. En deux ans, la société d’État a soutenu 97 projets dans le cadre de l’initiative, totalisant 451,1 M$ de financement, à travers ses fonds propres et comme mandataire du gouvernement du Québec.

De ce nombre une douzaine d’entreprises ont pignon sur rue dans la MRC Marguerite-D’Youville ou à Longueuil et ont bénéficié du support financier d’Investissement Québec soit, entre autres, Upbrella International, Club Tissu, Laboratoires KABS inc. Imprimerie Ste-Julie, Cuisine Centrale Point G, Solutions Daway, Ferme d’hiver, Nova Farming, Industries Creswell et Atelier fabrication R.Y.

Mise en place à l’automne 2020, l’initiative Productivité innovation vise à propulser la compétitivité et à accélérer la croissance des entreprises d’ici par la productivité et l’innovation. Des solutions financières et de l’accompagnement, notamment technologique offert par Investissement Québec – CRIQ, sont accessibles aux entreprises de la région pour améliorer la productivité en misant sur l’innovation sous toutes ses formes.