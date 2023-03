L’auteure varennoise Nadine Robert honorée par les libraires de la province

Après deux mois de scrutin, ce sont quatre livres québécois et quatre livres hors Québec qui ont été élus « livres de l’année » par l’ensemble des libraires de la province issus des librairies indépendantes, des coopératives en milieu scolaire et des chaînes. Du nombre, l’auteure varennoise Nadine Robert est la lauréate dans la catégorie 0-5 ans au Québec avec son livre Trèfle (comme des géants). Des mots qui touchent et des illustrations qui nous transportent. C’est toute une palette d’émotions et d’émerveillements que nous offrent les livres lauréats du Prix des libraires du Québec 2023, organisé par l’Association des libraires du Québec (ALQ). La cérémonie de dévoilement a eu lieu à la Maison de la culture Maisonneuve il y a quelques jours. Des lectures et jeux participatifs ont ponctué la remise de prix animée par l’ambassadrice du Prix des libraires du Québec volet Jeunesse, Catherine Trudeau.