Aéroport Saint-Hubert: l’annonce suscite beaucoup de réactions et de préoccupations…

Dès son annonce, le projet de 200 M$ de Porter Airlines a suscité beaucoup de réactions et de préoccupations, notamment de la part des élus qui s’inquiètent que les nuisances subies par les citoyens aux alentours n’aillent qu’en augmentant.

En entrevue à l’émission radiophonique Tout un matin de Radio-Canada, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, ainsi que le directeur général de l’Aéroport Montréal–Saint-Hubert, Yanic Roy, ont déclaré que le projet occasionnera moins de désagréments dans le voisinage que l’offre de service actuelle, en plus de faire place aux entreprises de technologies vertes.

De son côté, la mairesse a affirmé que 90 % des plaintes à l’endroit de l’aéroport proviennent des vols de nuit, qui sont très bruyants, et les 10 % restant sont occasionnés par les écoles de pilotage, dont les activités sont en diminution. Yanic Roy a de plus souligné que l’aérogare ne sera pas ouverte la nuit.

Ces paroles ont été accueillies avec « prudence et vigilance » de la part des élus de la région. Le député bloquiste Stéphane Bergeron, a précisé : « Pour le moment, rien ne permet de croire, selon les autorités aéroportuaires, que la qualité de vie des citoyennes et citoyens de la circonscription de Montarville serait davantage affectée par ces nouveaux développements. Ce serait même plutôt le contraire! Je ne demande qu’à en être convaincu…»

« Depuis mon retour sur la scène politique fédérale, en 2019, j’ai toujours reconnu l’importance capitale de cette infrastructure majeure que constitue l’aéroport pour le développement de notre région, mais je n’ai eu de cesse d’insister sur le fait qu’il ne peut y avoir de développement sans que la population environnante soit mise dans le coup. Je salue le fait que les autorités aéroportuaires aient semblé tenir compte les préoccupations des citoyennes et citoyens concernant les nuisances sonores, mais je constate, cette fois encore, qu’il n’y a pas eu de consultation préalable et que la région a été placée devant un fait accompli… »

Les maires des villes de Sainte-Julie, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand se disent à l’écoute de leurs citoyens qui sont « fortement inquiets » de voir s’accroître les nuisances déjà subies par plusieurs. Ils invitent encore une fois les autorités aéroportuaires à « faire preuve de plus de transparence à leur égard et à engager réellement la discussion avec les villes limitrophes, notamment en leur présentant en amont, le plan de développement de l’aéroport ».

Ils ont dit avoir des préoccupations en ce qui concerne les impacts de la circulation sur des routes déjà fort achalandées, ainsi que sur l’autoroute 30, les nuisances sonores subies par les résidents à proximité de l’aéroport et la pollution engendrée par la hausse de l’achalandage aérien. « Tout cela doit être discuté de façon ouverte avec les villes pour amorcer une réelle collaboration et un début de relation de confiance », est-il indiqué dans leur communiqué de presse conjoint.

« Le bien-être et la qualité de vie des citoyens sont notre priorité », a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay. « Ce nouveau projet de développement aéroportuaire pourrait s’avérer positif pour tous si des mesures sont mises en place pour réduire les nuisances. C’est pourquoi il est primordial que le développement des activités de l’aéroport se fasse dans le respect de nos citoyens. »