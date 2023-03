Nouveauté : un accès la médiation en Protection de la jeunesse

Depuis novembre, la médiation est une option offerte à même les services de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de la Montérégie afin de favoriser une plus grande participation des jeunes et leurs familles dans la prise de décisions lors d’une intervention en protection de la jeunesse.



La médiation peut être proposée quand vient le temps de faire le choix des mesures de protection pour un jeune lorsque sa sécurité ou son développement sont compromis. Elle permet ainsi de trouver des alternatives à la judiciarisation.



« L’approche en médiation est démontrée. Elle offre une neutralité et installe un tout autre climat qu’au tribunal. Elle permet de partir des besoins du jeune et de sa famille et de faire un brainstorm pour trouver les meilleures solutions possibles », explique Marie-Josée Audette, directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie.



« Un processus judiciaire peut être intense pour un jeune, sa famille et l’intervenant impliqué dans le dossier. La médiation est une nouvelle mesure extrajudiciaire à considérer dans plusieurs cas, dont ceux de négligence, de troubles de comportement ou de non-fréquentation scolaire. », ajoute Julie Chouinard, criminologue et chargée de projet pour l’implantation de la médiation en protection de la jeunesse au CISSS de la Montérégie-Est.



Les familles admissibles bénéficient de cinq heures gratuites avec un médiateur familial, indépendant et accrédité par le ministère de la Justice du Québec, en plus d’une heure réservée à la rédaction du rapport lorsqu’il y a une entente.



Une douzaine d’équipes de la région, au sein du district judiciaire de Longueuil et d’Iberville (Saint-Jean-sur-Richelieu), est touchée par ce projet qui leur a été présenté dans les derniers mois. L’objectif est maintenant de cibler des dossiers qui se prêtent à la médiation.



Les racines du projet



Lancée en septembre 2021 sous forme de projet-pilote à Québec par le ministère de la Justice et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la médiation en protection de la jeunesse constitue la mise en œuvre d’une recommandation formulée dans le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse (CSDEPJ).



En plus de la Montérégie, le projet se déploie actuellement dans Chaudière-Appalaches, en Estrie et dans les Laurentides.