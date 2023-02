Deux athlètes Julievillois ont de grandes aspirations aux Jeux du Canada!

La Julievilloise Lauriane Alain fait également partie de l’équipe à battre lors de ces jeux d’hiver qui se tiendront sur l’Île-du-Prince-Édouard jusqu’au 5 mars.

Les Jeux du Canada rassembleront les meilleurs athlètes au pays et la ville de Sainte-Julie y sera bien représentée puisque deux jeunes sportifs d’élite participeront à ce grand événement, soit Samuel Darveau en patinage de vitesse sur courte piste et Lauriane Alain en ringuette.

Samuel fait partie de l’équipe à battre aux présents Jeux du Canada lors des épreuves de courte piste qui se dérouleront jusqu’au 25 février. La délégation du Québec compte cinq patineuses et cinq patineurs qui arboreront fièrement la fleur de lys, soit Émanuelle Leclerc, Kélian Quevillon, Roselyne Pigeon, Alice Vaillancourt, Adélie Arvisais, Alexis Bélanger, Gabriel Jones, Mathieu Charest, Justin Bessette et, bien sûr, Samuel Darveau.

L’athlète de 19 ans du club Les Fines Lames de Sainte-Julie est présentement 20e au classement canadien. L’étudiant du Cégep Édouard-Montpetit au programme Alliance Sport-Études s’entraîne six jours par semaine au Centre régional canadien d’entraînement, à l’aréna Maurice-Richard, ainsi qu’à l’extérieur de la glace à l’Institut national du sport du Québec.

De son côté, la Julievilloise Lauriane Alain fait également partie de l’équipe à battre lors de ces jeux d’hiver qui se tiendront sur l’Île-du-Prince-Édouard jusqu’au 5 mars. La formation québécoise avait gagné l’or il y a quatre ans aux dernier Jeux du Canada et, cette année, les représentants de la Belle province ont remporté 19 victoires sur 22 parties préparatoires lors de trois tournois qui se sont déroulés à Moncton, Winnipeg et Pierrefonds. Les entraineurs nous ont confié que, malgré cette fiche encourageante, les filles travailleront très fort pour défendre le titre de championne et décrocher la médaille d’or!