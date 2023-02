Les clés du centre multifonctionnel de Varennes remises à la Ville

Le maire Martin Damphousse était accompagné ce matin des gestionnaires du Bureau de projets de la Ville pour recevoir officiellement les clés de l’édifice qui constitue le plus grand legs historique du 350e anniversaire de Varennes. Jusqu’à maintenant appelé le « centre multifonctionnel », ce bâtiment portera bientôt un nouveau nom qui sera dévoilé lors de la séance publique du conseil municipal du 6 mars prochain. Rappelons à cet effet qu’un sondage a été effectué auprès de la population en novembre dernier dans le but de proposer une appellation qui symbolise les Varennois, l’histoire et le développement de Varennes. Le comité de toponymie municipal a recommandé aux élus le nom qui sera adopté et rendu public prochainement.



« Nous sommes très émus de recevoir enfin les clés de notre centre multifonctionnel et nous avons très hâte d’inviter les citoyens pour l’ouverture officielle, mais nous demandons aux gens de patienter encore quelques semaines pour l’accès à l’édifice. Les derniers travaux de finitions s’achèvent, l’ameublement sera bientôt livré et différents équipements devront être installés pour le bon fonctionnement de ce bâtiment qui deviendra le lieu de rassemblement de prédilection des Varennois », a déclaré le maire Martin Damphousse, qui remercie l’ensemble des intervenants qui travaillent sur le projet ainsi que les représentants des organismes et associations locales pour leur précieuse collaboration depuis le début.



Le conseil municipal est fier de présenter en primeur un aperçu de l’intérieur de l’édifice qui sera le plus fréquenté à Varennes. L’ensemble des services récréatifs et de loisirs y seront localisés et les citoyens pourront y pratiquer une multitude d’activités sportives, culturelles et communautaires en plus de participer à des événements d’envergure. Édifié sur trois étages, le bâtiment abrite entre autres le Centre de prélèvement du CLSC, un gymnase double, un dojo pour les arts martiaux, un studio de danse, des bureaux pour les organismes, une cuisine équipée, une salle de réception pouvant contenir 250 personnes et beaucoup d’autres surprises.