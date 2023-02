22,000 mètres cubes d’eau non traités ont été déversés dans le fleuve St-Laurent en raison des travaux à l’usine de L’Ile Charron

Les travaux de remplacement du troisième et dernier dégrilleur au Centre d’épuration Rive-Sud (CERS), situé sur l’Ile Charron à l’entrée du Parc National des Iles de Boucherville sont terminés. La dernière opération s’est déroulée du 30 janvier au 13 février dernier L’usine, mise en service il y a 30 ans, est un équipement de responsabilité et de juridiction de l’agglomération de Longueuil et dessert les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil et Saint-Lambert en matière d’assainissement des eaux. L’usine est maintenant pourvue de trois nouveaux équipements pour retirer les plus gros débris présents dans les eaux usées.



Malgré une météo instable et des pluies significatives reçues durant les travaux (c’est-à-dire 68 mm de pluie les 11 et 12 novembre 2022 et plus de 40 mm les 8 et 9 février 2023 qui ont entraîné une fonte précipitée des neiges), c’est seulement 7 % de la quantité d’eau maximale envisagée qui a été déversée directement et sans traitement dans le fleuve St-Laurent, soit 22 155 mètres cubes. En effet, fondé sur l’historique des données et les capacités de traitement d’un dégrilleur, un potentiel maximal de 100 000 mètres cubes par période de travaux avait été estimé.

Quelques tests restent encore à faire à l’usine mais aucun autre déversement n’est envisagé durant cette courte période.