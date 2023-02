La marche, une odyssée olfactive

Les chiens sont des animaux avec un odorat incroyable. C’est leur sens le plus développé. Pour vous donner une idée, l’odorat d’un chien est un million de fois plus efficace que celui de l’homme. C’est principalement grâce à son odorat que le chien repère son habitat, identifie ses congénères et évalue son alimentation. Il joue un rôle important dans la communication, le comportement sexuel et le comportement alimentaire.



Concrètement :

– Sa muqueuse olfactive a une surface de 100 centimètres carrés alors que celle de l’homme est de seulement 4 centimètres carrés.

– Les cellules du cerveau dédiées à l’analyse des odeurs sont 40 fois plus nombreuses chez le chien que chez l’homme.

– Le chien possède un organe supplémentaire dans le palais supérieur qui est relié au nez par deux petits canaux : c’est l’organe voméronasal ou organe de Jacobson. Il permet d’analyser les odeurs avec énormément de précision même lorsque la quantité de molécules odorantes est très faible.



On peut mieux imaginer ses capacités en disant simplement que le chien peut déceler une seule cuillère à thé de sucre dans un million de gallons d’eau. C’est dire que sentir les odeurs est une fonction essentielle pour lui!



Et pour cause, ce n’est pas sans raison que les chiens sont souvent utilisés dans certains corps de métier comme la police (détection de drogue ou de bombe), les secours (retrouver les personnes disparues) ou encore le corps médical (alerte avant une crise cardiaque). Ce ne sont qu’une poignée d’exemples mais les possibilités qui existent sont nombreuses et très étonnantes.



La promenade est une véritable chance pour votre compagnon d’utiliser son odorat exceptionnel. Outre l’exercice physique que la marche représente, il reste que pour le chien, notre rythme est bien trop lent. Si ça ne tenait qu’à lui, il courait loin devant nous comme une fusée. Donc permettre à votre chien d’explorer le monde avec son nez est un élément essentiel à son bien-être car cela lui permet de satisfaire un besoin de stimulation mentale. Laisser son chien explorer les odeurs sur son chemin pendant sa promenade lui demande énormément de concentration et donc, lui fait dépenser beaucoup plus d’énergie!



Grâce à leur odorat puissant, les chiens sont capables de détecter et d’identifier une variété d’odeurs. Permettre à votre chien de renifler pendant une promenade lui donne un exutoire pour exprimer son instinct naturel d’exploration. Les chiens peuvent utiliser leur odorat pour en savoir plus sur l’environnement et détecter de nouvelles odeurs qu’ils n’ont peut-être jamais rencontrées auparavant.



Le fait de renifler est apaisant pour les chiens, car c’est un comportement naturel pour eux. En laissant votre chien s’arrêter et sentir, vous l’aidez à soulager son stress et à se détendre. Renifler aide à stimuler leur esprit et peut même être bénéfique pour réduire l’anxiété.



Laisser votre chien s’arrêter et sentir les odeurs lors d’une promenade n’est donc pas une perte de temps. C’est au contraire un excellent moyen de l’aider à rester en bonne santé et heureux. Ainsi, la prochaine fois que vous promenez votre compagnon, assurez-vous de lui laisser le temps d’explorer le monde avec son nez. Tout le monde en sortira gagnant!