Le nouveau prix Serge-Mallette remis à titre posthume à la famille de Stanley Tremblay

Le nouveau prix honorifique de l’Ordre du mérite, soit le prix Serge-Mallette, a été remis à titre posthume à la famille de Stanley Tremblay qui a contribué de manière significative à l’implantation de la participation citoyenne à Boucherville.

C’est lors du traditionnel « 6 à 8 » des présidents d’organismes et des bénévoles de la participation citoyenne tenu mardi dernier à l’hôtel de ville que le maire Jean Martel a procédé à la remise de cette récompense. Elle a pour objectif de souligner l’implication exemplaire d’un Bouchervillois au sein de la participation citoyenne, de même que son importante contribution à l’avancement et au développement de celle-ci.

L’événement a réuni quelque 130 personnes qui œuvrent bénévolement au sein de la municipalité. Le maire Martel a souligné l’importance de leur travail qui permet d’offrir des services adaptés aux différentes clientèles bouchervilloises.

Premier récipiendaire

Monsieur Tremblay a posé les fondations d’une démarche participative. Il a entre autres proposé la création du Secrétariat à la participation citoyenne et y a par la suite été très actif. Initiateur du Code d’éthique et de déontologie de la participation citoyenne, son expérience a grandement contribué à la réflexion entourant les enjeux et les impacts d’un engagement plus grand des citoyens dans les questions touchant notamment la gouvernance.

Cette distinction réservée exclusivement à des membres de la participation citoyenne de Boucherville sera remise une fois par année. Ce prix a été nommé à la mémoire de Serge Mallette, membre significatif de la participation citoyenne de Boucherville.