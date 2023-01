Le Comité d’allaitement maternel ouvre un centre à Varennes

Le Comité d’allaitement maternel s’installe à Varennes. Le groupe a ouvert les portes de son tout premier local au 1463 boulevard Lionel-Boulet (bureau 101-B) le samedi dernier lors d’un événement officiel auquel plusieurs élus ont assisté.

Le nouveau local se veut un lieu d’échange, de partage et de soutien pour des mamans par des mamans. Il accueillera les familles de jeunes bébés de la région en leur offrant un lieu de rencontre et de services stable ainsi qu’une programmation variée touchant l’allaitement et la périnatalité, notamment des conférences, du marrainage en allaitement, le prêt de tire-lait, des haltes-allaitement, un service de relevailles, des cours prénataux, du soutien pré et postnatal, des cours de yoga pré et postnatal, des cours d’éveil et plus encore. La halte-allaitement est gratuite et sans inscriptions à tous les vendredis de 13h à 15h dans le ce nouveau local à Varennes.

CALM a comme objectif de promouvoir la santé des femmes et des familles en contribuant à rendre les environnements favorables à l’allaitement. CALM est présent depuis plus de 37 ans sur le territoire du CLSC des Seigneuries, notamment dans les villes de Boucherville, Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Verchères et maintenant Varennes. L’organisme communautaire compte plus d’une cinquantaine de bénévoles pour supporter les nouvelles mamans.