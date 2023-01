Les taux d’intérêt, l’inflation et l’abordabilité causent beaucoup d’inquiétudes

L’Indice des dettes à la consommation a chuté de façon marquée pour s’établir à 77 points, ce qui constitue une baisse record de 15 points comparativement au trimestre précédent et un creux historique depuis sa création il y a plus de cinq ans. Ce recul sans précédent illustre l’anxiété ressentie par les Canadiens à l’égard de leur niveau d’endettement dans le contexte de hausse des taux d’intérêt, d’inflation persistante et d’inquiétudes croissantes liées à l’abordabilité. Les données du plus récent sondage trimestriel réalisé par Ipsos révèlent qu’un taux record de 47 % de Canadiens sont inquiets de leur niveau d’endettement, une hausse de 7 points par rapport au trimestre précédent. Un plus grand nombre de Canadiens affirment regretter leur niveau d’endettement (49 %, +7 points) ce trimestre. Moins de Canadiens ont confiance en leur capacité à couvrir leurs frais de subsistance et leurs dépenses familiales des douze prochains mois sans s’endetter davantage (51 %, -5 points). « Ce changement majeur dans l’attitude des Canadiens à l’égard de leur endettement personnel est une conséquence de la hausse rapide des taux d’intérêt et de l’inflation persistante au cours de la dernière année, note Grant Bazian, président de MNP, le plus important cabinet en insolvabilité au pays. Beaucoup d’entre eux subissent un double coup dur, alors que l’inflation gruge leur budget et que les coûts d’emprunt grimpent en flèche. Les ménages dont le niveau d’endettement est élevé ou dont les finances sont précaires risquent d’atteindre un point de rupture. »