Mise en garde contre de possibles vols d’identité

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) lancent un appel à la vigilance face aux communications non sollicitées de fraudeurs se faisant passer pour leurs employés ou ceux de l’un de leurs membres. À la connaissance des ACVM, au moins un investisseur a reçu un message texte d’un soi-disant enquêteur d’une autorité provinciale en valeurs mobilières qui tentait ainsi de lui dérober des fonds. Les destinataires de toute communication suspecte semblant émaner du personnel des ACVM ou de l’un de leurs membres devraient en vérifier l’authenticité directement auprès de leur autorité locale. Ils sont en outre priés de s’abstenir d’y répondre ou de se fier aux coordonnées y figurant, et de plutôt se reporter à la liste officielle des coordonnées des membres des ACVM sur le site Web des ACVM. Les ACVM et leurs membres rappellent aux investisseurs que dans aucun cas ils ne : leur demanderont d’envoyer de l’argent; feront la promotion d’une société ou d’un stratagème d’investissement; mettront en avant des sociétés ou des entités offrant de recouvrer les fonds perdus; solliciteront par des appels téléphoniques ou par des messages textes ou électroniques des paiements en lien avec des mesures d’application de la loi ou des enquêtes. Quiconque juge suspect un message texte ou électronique ou un appel téléphonique provenant prétendument des ACVM est invité à le signaler par courriel à l’adresse csa-acvm-secretariat@acvm-csa.ca.