Une oeuvre de Isabelle Bourguignon pour illustrer une carte de Stéphane Bergeron

Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a choisi une œuvre de l’artiste multidisciplinaire, Mme Isabelle Bourguignon, pour illustrer l’une de ses cartes de vœux. «Je suis tombé sous le charme de cette peinture intitulée ‘‘Octobre’’, sur laquelle on aperçoit une petite grenouille semblant afficher un air malicieux et prenant place dans un paysage fantasmagorique inspiré de la nature qui se dénude à l’arrivée de l’automne», a déclaré M. Bergeron.



«Dès le premier coup d’œil, j’ai trouvé cette toile fort intéressante à plusieurs égards. Elle m’est d’abord apparue à la fois dépouillée, mais de construction extrêmement complexe, et tout simplement magnifique. Elle me semble également porteuse d’espoir, considérant que cette branche décharnée, dans la nature, devrait retrouver un feuillage des plus touffus le printemps venu. Alors que les conditions climatiques de ces dernières semaines et les mauvaises nouvelles qui semblent se multiplier peuvent nous mettre le moral dans les talons, cette toile nous rappelle que les mauvais jours finissent toujours par passer pour laisser place au beau temps! C’est par ce message évoquant le renouveau que je souhaitais illustrer l’une de mes cartes de vœux», d’ajouter le député de Montarville.



«Cette peinture est chaleureuse, avec un regard résolument tourné vers l’avenir, que nous espérons toutes et tous plus radieux cette année», d’ajouter Mme Bourguignon, qui est une passionnée des arts visuels depuis son plus jeune âge. Auparavant enseignante à l’école d’art Artlequin et spécialiste en arts graphiques, elle est maintenant propriétaire du seul studio de tatouage de Sainte-Julie, où elle s’emploie littéralement à donner vie à ses œuvres.



«Comment ne pas voir aussi, de reprendre M. Bergeron, une symbolique aux accents politiques dans cette toile intitulée ‘‘Octobre’’ mettant à l’honneur une grenouille! Il fut un temps, pas si lointain, où nos compatriotes anglophones nous qualifiaient effectivement de ‘‘frogs’’, peut-être pour évoquer le fait que nos ancêtres français — et plusieurs encore aujourd’hui — se délectaient des pattes de ce batracien ou peut-être encore pour rappeler que les trois fleurs de lys apparaissant sur le blason de Clovis et sur celui de tous les rois français après lui, constitueraient, selon certains auteurs, une représentation graphique des trois crapauds qui ornaient auparavant son écu. Et la simple évocation du mot ‘‘octobre’’ fait surgir à l’esprit de plusieurs le souvenir de la fameuse crise du même nom, au cours de laquelle le père de l’actuel premier ministre du Canada a déployé l’armée au Québec dans le but inavoué de mater le mouvement souverainiste».



«Là encore, le message d’espoir porté par cette toile me semble des plus opportuns. En cette période sombre, notamment avec la guerre qui se poursuit toujours en Ukraine, il est bon pour le cœur et l’âme de pouvoir admirer des œuvres comme celle-ci. Les arts et la culture sont de véritables antidotes contre la morosité! Or, la pandémie, qui est toujours présente, a considérablement compliqué la vie des artistes, les privant d’opportunités de visibilités. Je suis donc heureux de pouvoir offrir une vitrine à nos artistes locaux, dont Mme Isabelle Bourguignon, soit à travers des cartes de vœux ou en leur offrant les murs du bureau de circonscription pour exposer le fruit de leur travail et de leur immense talent, choses que je me suis employé à faire depuis mes toutes premières élections, il y a maintenant près de trois décennies. Et d’autres projets visant à soutenir ainsi nos artistes sont encore dans les cartons…», de conclure Stéphane Bergeron.