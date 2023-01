Rétrospective des événements de l’année 2022 à Sainte-Julie et à Varennes



JANVIER



Plus de 36 M$ de projets en 2022 à Sainte-Julie et à Varennes



2022 est une année bien remplie à Sainte-Julie et à Varennes. À Sainte-Julie, le Programme triennal d’immobilisations prévoit des investissements de plus de 16 M$ sur un budget de plus de 50,7 M$, alors qu’à Varennes, des travaux de l’ordre de 20 M$ sont sur la table de travail.



Sainte-Julie obtient la certification Vélosympathique Argent



Après avoir été longtemps surnommée « La ville du bonheur », est-ce que Sainte-Julie sera un jour appelée « La ville du vélo »? Ce qui est sûr, c’est qu’elle est l’une des cinq municipalités de la province à avoir reçu la certification Argent du mouvement Vélosympathique attribuée par l’organisme Vélo Québec.



Radon : 17 % des demeures de la région dépassent la norme



Une récente compilation de l’Association pulmonaire du Québec a permis de constater que 17 % des demeures en Montérégie dépassent la directive nationale sur le radon, soit 200 becquerels par mètre cube d’air (Bq/m3), ce qui exposerait les habitants à un certain risque de développer un cancer du poumon.



FÉVRIER



Charles Hamelin entre dans l’histoire olympique canadienne!



Pour sa dernière course à vie aux Jeux, Charles Hamelin et l’équipe canadienne ont brillamment remporté la finale du relais 5 000 m afin de décrocher l’or, ce qui a permis à « la locomotive de Sainte-Julie » de devenir le Canadien le plus médaillé aux Jeux d’hiver dans l’histoire du pays.



95 nouvelles places en services de garde à Varennes



Le ministre de la Famille a annoncé le 6 février l’octroi de 13 974 places, soit une grande partie des 17 000 places prévues dans le cadre du Grand chantier pour les familles. De ce nombre, on en compte 4 287 en Montérégie, dont 95 à Varennes plus précisément.



Taux d’inoccupation de 0,4 % à Sainte-Julie : préoccupant!



Une somme de 2,8 M$ a été octroyée pour la construction de dix nouveaux logements sociaux destinés aux aînés de la région, soit le projet de la Villa de l’Amitié – Phase 2, à Sainte-Julie. Cette annonce ne fait pas oublier que le plus récent Rapport sur le marché locatif, publié par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, fait état d’un taux d’inoccupation de 0,7 % à Boucherville et de 0,4 % à Sainte-Julie.

MARS



Campagne d’urgence : Tous unis pour aider l’Ukraine!



Il est impossible de rester indifférent devant le courage des Ukrainiens qui continuent de lutter malgré les atrocités de cette guerre absurde déclenchée par Vladimir Poutine. Pour sa part, la MRC de Marguerite-D’Youville s’est mobilisée et a lancé la campagne de sociofinancement d’urgence « Sauver l’Ukraine » afin de venir en aide à la population durement éprouvée par ce conflit.



Un calendrier bien rempli pour le 350e de Varennes



Le maire a finalement présenté la programmation du 350e anniversaire de Varennes deux mois après la date initialement prévue, à cause de la crise sanitaire. Ce sera une année de célébrations truffée d’activités pour les amateurs d’histoire, d’art, de sport ainsi que pour les familles qui ont le goût de mettre le nez dehors après deux années de pandémie.



AVRIL



Des appuis de taille pour la protection des berges du fleuve



Le Comité des berges du Saint-Laurent, qui regroupe notamment des citoyens de Varennes, ainsi que le député Xavier Barsalou-Duval ont reçu récemment un soutien important à leur cause de la part de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, une coalition binationale de maires américains et canadiens regroupant plus de 125 villes et municipalités riveraines.



Une Suzanne s’en va et une autre Suzanne arrive!



C’est avec le sentiment du devoir accompli que la députée de Verchères à l’Assemblée nationale, Suzanne Dansereau, a annoncé qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat. Quelques jours plus tard, l’ex-mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, est sortie de sa « retraite » de cinq mois et elle a annoncé qu’elle sera candidate de la CAQ dans Verchères lors des prochaines élections provinciales.



203 000 $ pour le plan directeur du parc de l’île Sainte-Thérèse



La création du futur parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse a franchi un pas important, car les élus de Varennes ont octroyé un important mandat à la firme Santé C–Experts-conseils qui sera officiellement chargée d’élaborer un plan directeur pour la conception de ce vaste espace vert.



MAI



Le maire de Varennes réélu premier vice-président à l’UMQ



Lors des 100e assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec, les membres du conseil d’administration ont réélu Martin Damphousse, maire de Varennes, au poste de premier vice-président.



Retraite pour Pierre Bernardin : Mélanie Brisson nommée DG



Le conseil de Sainte-Julie a nommé Mélanie Brisson directrice générale à la suite du départ à la retraite de Pierre Bernardin, le 1er juillet après plus de 40 ans dans le monde municipal, dont les 11 dernières années comme directeur général.



Des chars allégoriques de Noël à Sainte-Julie vandalisés



L’équipe des bénévoles du Défilé de Noël à Sainte-Julie a constaté avec stupéfaction que des chars allégoriques avaient été vandalisés stupidement en mai dernier. Quelques semaines plus tard, les malfaiteurs ont récidivé sans se faire prendre, malheureusement.



Salebarbes ouvre en grand les festivités du 350e



On souhaitait une ambiance électrisante, mais pas électrique et c’est exactement ce qui s’est produit alors qu’un gros orage a épargné Varennes, permettant la présentation du spectacle d’ouverture des festivités du 350e devant une foule nombreuse au parc du Pré-Vert, le 21 mai.



JUIN



Surplus de 11,4 M$ à Varennes!



Le rapport financier de la Ville de Varennes fait état d’un surplus fiscal de 11,4 M$, soit 4 M$ de plus que l’année précédente. Celui-ci représente 26 % du budget pour l’année 2021.



Sainte-Julie parmi les municipalités les mieux gérées



La Ville de Sainte-Julie a présenté son rapport financier annuel et l’analyse confirme qu’elle demeure parmi les municipalités les mieux gérées dans sa catégorie de population. L’année 2021 se termine par un excédent de fonctionnement de 6 769 272 $ sur des revenus de fonctionnement de 51 329 984 $.



Bonne fête Québec et bonne fête Varennes!



Après la visite remarquée du groupe Salebarbes, c’est au tour des Trois Accords de s’amuser avec les Varennois au parc de la Commune lors de la fête nationale et des festivités du 350e. C’était donc l’occasion de célébrer l’histoire et les traditions du Québec, mais aussi celles de Varennes!



Sauvetage d’un bambin en arrêt respiratoire à Varennes



Une intervention digne de mention a été réalisée alors que les agentes Carmichael et Leblanc sont intervenues sur la rue Jodoin. À leur arrivée, un enfant d’environ un an et demi prénommé Thomas n’avait plus de signes vitaux; il était en arrêt cardio-respiratoire. L’agente Olivia Leblanc a effectué des manœuvres de réanimation pendant sept minutes en attendant l’arrivée des ambulanciers.



JUILLET



Varennes achète comptant le Polydôme



Lors de la séance du conseil du 4 juillet, une résolution a été adoptée pour le rachat comptant du Polydôme, au surplus accumulé non affecté de Varennes, de 5,6 M$, taxes incluses.



Un Julievillois Champion canadien junior sur route!



Lors des Championnats canadiens de cyclisme tenus à Edmonton du 23 au 27 juin dernier, Félix Hamel, de Sainte-Julie, a franchi la ligne d’arrivée en solitaire après un effort de 116,8 km.



La Villa de l’Amitié de Sainte-Julie : besoin de plus d’argent



Le président de La Villa de l’Amitié a demandé à la SCHL de financer d’importants travaux de rénovation qui permettraient d’améliorer la qualité de vie des locataires actuels de la Villa et de l’agrandir afin d’offrir plus de logements sociaux dans la communauté.



AOÛT



Sainte-Julie se dote d’une zone d’échange neutre



La Ville de Sainte-Julie et la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent ont annoncé la mise en place d’une zone d’échange neutre au 1578, chemin du Fer-à-Cheval. Cet espace sécuritaire, identifié par du marquage au sol distinctif, est disponible gratuitement en tout temps et permet de conclure des échanges de biens en toute sécurité ou le transfert d’enfants dans le cadre des gardes partagées.



Sainte-Julie ciblée pour accueillir une équipe de la LHJMQ



Huit villes de la Rive-Sud, dont Boucherville, Longueuil et Sainte-Julie, sont dans la mire des futurs propriétaires d’une équipe de hockey qui souhaitent y installer la concession de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.



284 millions $ dans le projet Recyclage Carbone Varennes



Recyclage Carbone Varennes pourra bénéficier d’un sérieux coup de pouce de Québec, car le gouvernement a confirmé un investissement de 284,5 M$ pour un projet qui combine usines de biocarburants et de production d’hydrogène vert.



SEPTEMBRE



Foule record pour Les Cowboys Fringants à Varennes!



Le plus grand spectacle de l’histoire de Varennes, qui a été offert par Les Cowboys Fringants le 2 septembre au parc de la Commune, a réuni une foule estimée à 40 000 personnes.



MRC : 40 ans de sa « force régionale »!



La MRC de Marguerite-D’Youville célébrait ses 40 ans d’existence et a réuni pour l’occasion une centaine de dignitaires, d’anciens et actuels élus ainsi que des employés et des partenaires ayant, à leur façon, participé à la progression de cet organisme qui a permis la concrétisation de projets innovateurs.



Sainte-Julie rend hommage à la carrière de Charles Hamelin



Le 17 septembre, la Ville de Sainte-Julie a rendu hommage à la carrière du patineur de vitesse Charles Hamelin devant sa famille. Lors de cette journée, les citoyens étaient invités à la glace Hamelin de l’aréna afin de souligner la carrière exceptionnelle du patineur.

OCTOBRE



76 M$ pour l’agrandissement de Costco à Varennes



En janvier 2022, le géant du commerce de détail, Costco, avait acheté un terrain de près de 2 millions de pi2 afin d’agrandir son entrepôt situé au 3200, chemin de la Baronnie à Varennes. Les travaux sont en cours afin de construire un bâtiment qui devrait occuper 370 000 pi2.



Une Julievilloise protège la Terre des astéroïdes menaçants!



La scène a déjà été vue au cinéma d’Hollywood, notamment dans le film de science-fiction Armageddon : un astéroïde géant menace de s’écraser sur la Terre et faire des millions de victimes. La seule façon d’éviter le drame est que Bruce Willis, à bord d’une navette, fasse exploser la menace dans l’espace. Tout récemment, la réalité s’est rapprochée un peu plus de la fiction alors qu’une sonde spatiale de la NASA a fait dévier un astéroïde lors d’un test de défense planétaire. Et aux commandes de cette mission bien spéciale, on retrouve une Québécoise originaire de Sainte-Julie : Julie Bellerose!



Suzanne Roy nommée ministre de la Famille du Québec



La nouvelle députée de la circonscription de Verchères élue le 3 octobre, Suzanne Roy, a accédé au nouveau Conseil des ministres alors que François Legault l’a nommée ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie.



Le Varennois William Trudeau : contrat avec les Canadiens



Le joueur originaire de Varennes, William Trudeau, a reçu tout un cadeau lorsque le Canadien de Montréal lui a offert un premier contrat professionnel d’une durée de trois ans qui lui permettra de toucher 80 000 $ s’il évolue dans la Ligue américaine, mais si jamais il est rappelé et qu’il évolue dans la Ligue nationale, il touchera alors un salaire de 750 000 $.



NOVEMBRE

Une première au Québec à Sainte-Julie!



Les citoyens de Sainte-Julie ont vu des drones survolant leur secteur et un camion circulant dans les rues muni d’une caméra sur le toit au cours de l’automne. La situation n’avait rien d’anormal et il s’agissait en fait d’une première dans le monde municipal au Québec. En effet, l’entreprise Jakarto a été sélectionnée pour réaliser un inventaire intelligent et informatisé des arbres du territoire.



Un présumé espion chinois travaillait à Varennes!



Un présumé espion chinois, Yuesheng Wang, 35 ans, est arrêté en novembre. Celui-ci travaillait au Centre d’excellence en électrification des transports et en stockage d’énergie, situé sur le boulevard Lionel-Boulet à Varennes.



Plus cher pour la police à Varennes et à Sainte-Julie!



La Ville de Varennes devra verser 285 900 $ à la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent pour que celle-ci puisse boucler son budget 2022. Dans le cas de Sainte-Julie, ce sont 363 521 $ qui devront être ajoutés au budget police 2022.



DÉCEMBRE

Sylvain Dubuc complète l’équipe du maire Mario Lemay



À la suite de l’élection partielle qui se tenait dans le district 1, le candidat Sylvain Dubuc, de La voix des citoyens – Équipe Mario Lemay, a été élu au poste de conseiller municipal. Il a obtenu 219 voix contre 94 pour le candidat indépendant, Frederico Boris Iuliani.



Hausse moyenne de 5,19 % à Sainte-Julie et de 0 $ à Varennes



Avec l’inflation galopante et la croissance des taux d’intérêt, le propriétaire julievillois doit s’attendre en 2023 à une hausse médiane de l’ordre de 5,19 % ou 149 $. Pour leur part, les contribuables varennois auront un répit en 2023, car ils devraient profiter d’un gel de taxes municipales.



Lancement du livre Varennes : De fleuve et d’exploits



Le 14 décembre, près d’une soixantaine d’invités ont assisté au lancement du livre souvenir du 350e anniversaire de Varennes. L’événement, qui s’est tenu en présence des créateurs du livre, était l’occasion de découvrir le recueil des récits qui ont façonné trois siècles et demi d’histoire varennoise, d’anecdotes étonnantes et de personnages plus grands que nature.

Un grand concert pour clôturer en beauté le 350e de Varennes

La basilique Sainte-Anne de Varennes a résonné de belle façon le vendredi 9 décembre alors qu’un grand concert de Noël y était présenté devant une salle comble de plus de 400 personnes. Il s’agissait du 100e événement marquant les festivités du 350e anniversaire de Varennes qui se sont terminées en beauté!