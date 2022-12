Période des fêtes : comment prévenir le stress de vos animaux ?

Même si on est tous très excités à l’idée de Noël qui arrive, il ne faut pas oublier que pour nos animaux, il s’agit surtout d’une période stressante et épuisante. Et, avec toute situation stressante vient aussi une augmentation des risques de morsures.



Mais pourquoi y a-t-il plus de risques de morsures durant les fêtes ? C’est l’accumulation de stimuli qui augmente le stress de l’animal et donc le risque de morsure :

• Musique forte

• Enfants excités

• Voix fortes

• Maison bondée d’invités

• Comportements différents des membres de la famille

• Changement dans la routine

• Présence d’autres animaux



Gardez toujours en tête que même le meilleur des compagnons peut mordre. De plus, ne tenez jamais pour acquis que votre animal n’a pas besoin de surveillance lorsqu’il est entouré d’enfants.



Voici plusieurs conseils pour vous aider à bien gérer cette période.



Avant l’arrivée de la visite

On prépare notre chien et son environnement. Prévoyez un endroit en retrait pour isoler le chien durant toute la soirée ou par période, selon ses besoins. Si certains chiens se sentent mieux isolés dans une pièce plutôt qu’au milieu du chaos de Noël, d’autres ont simplement besoin de pauses fréquentes. Dans la pièce, mettez un bol d’eau, une couverture, un jouet à gruger et une cage si le chien y est habitué.

La veille, préparez, par exemple, des jouets Kong fourré de friandises congelées. Vous pourrez les offrir à votre chien rapidement durant la soirée, cela l’occupera un bon moment.

En après-midi, faites une longue période d’exercices, afin de dépenser au maximum l’énergie de votre compagnon.

Demandez à vos invités s’ils ont l’intention d’apporter leur chien. Si oui, assurez-vous que les deux chiens se sont déjà rencontrés avant la fête.

Informez vos invités de tous vos règlements concernant votre chien (par courriel ou à l’aide d’une affiche sur votre porte avec des instructions). Vous pouvez indiquer, par exemple, de ne pas sonner, de ne pas donner de nourriture de table, de ne pas laisser le chien monter sur le divan, etc.



À l’arrivée de la visite

Accueillez les invités avec votre chien en laisse et offrez-lui une récompense dès qu’il adopte un comportement calme (assis, 4 pattes au sol, ne jappe pas). Retirez temporairement le chien de la zone bruyante si celui-ci devient trop intense (saute, zigne).

N’hésitez pas à laisser des pots de gâteries un peu partout dans la maison pour que les invités puissent offrir des récompenses lorsque votre chien se comporte bien. Ils auront ainsi moins tendance à vouloir offrir de la nourriture de table.



Durant la soirée

N’oubliez pas de faire des pauses pipi à l’extérieur. Profitez-en aussi pour prendre quelques minutes et faire redescendre la pression.

Surveillez activement les interactions du chien avec les enfants, même si celui-ci a l’habitude des enfants. En tant qu’humain, il y a des jours où l’on perd patience. De la même façon, un chien aussi peut perdre patience. Il peut également avoir peur ou simplement avoir eu une mauvaise journée.

Jetez un œil régulièrement à votre animal et évaluez s’il serait préférable de le retirer dans une pièce avec un os ou un jouet.

Si certains invités deviennent désagréables avec votre animal ou ne respectent pas sa bulle, retirez votre animal dans une pièce pour prévenir un incident.

Attention aux portes ouvertes! Les invités oublient parfois qu’il y a un animal qui peut prendre la fuite lorsqu’une porte s’ouvre.



Pour les chats et les animaux exotiques

Nous vous conseillons fortement d’isoler ces animaux dans une pièce lors de la soirée ou bien de leur prévoir une zone où personne n’ira les déranger (sous-sol). Ces animaux ont tendance à être plus stressés face à la visite et à ne pas apprécier le changement de routine, en particulier s’ils sont habitués à vivre au calme.

Une pièce où vous aurez prévu de l’eau, de la nourriture, une litière, un lit et quelques jouets suffira pour garder votre animal tranquille. Mettez une affiche sur la porte pour aviser les invités de ne pas entrer dans cette pièce.