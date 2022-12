Lancement du livre Varennes 1672-2022 : De fleuve et d’exploits

Le 14 décembre dernier, près d’une soixantaine d’invités ont assisté au lancement du livre souvenir du 350e anniversaire de Varennes à la Maison des aînés. L’événement convivial, qui s’est tenu en présence des créateurs du livre, était l’occasion de découvrir le recueil des récits qui ont façonné trois siècles et demi d’histoire varennoise, d’anecdotes étonnantes et de personnages plus grands que nature.



Un panel de collaborateurs constitués de l’auteur et historien Denis Gravel, du président de la Société d’histoire de Varennes (SHV) Jacques Dalpé et de l’éditeur et président de Mardigrafe Louis Desjardins, a mis en contexte la réalisation de cet ouvrage imposant et a présenté un survol des différents chapitres.



Lors de sa prise de parole, l’auteur d’expérience dans l’écriture de livres d’histoire a exprimé son plaisir de découvrir le théâtre des réalisations de Varennes façonnées à travers les époques par des personnages hauts en couleur. Ses recherches approfondies lui ont permis de mettre en valeur des personnages oubliés, tels que le marchand François-Augustin Bailly de Messein, dont il a développé un fort attachement. « Varennes se distingue par des gens qui habitent leur histoire et en soif de collaboration. La réalisation de cette œuvre est le fruit d’un travail étroitement soutenu par la SHV, les archéologues d’Artefactuel et la Ville de Varennes », a affirmé M. Gravel.



La structure de la table des matières du magnifique ouvrage est attribuable au président de la SHV, M. Jacques Dalpé, également très impliqué dans les différents événements à caractère historique du 350e de Varennes. Le Varennois a témoigné toute son admiration envers le groupe de participants qui ont mené à bien cet ouvrage grand format de 368 pages. « Merci aux familles qui ont contribué à la richesse de ce livre en nous partageant des photos inédites de notre histoire », a prononcé M. Dalpé.



Pour l’éditeur de Mardigrafe, le titre De fleuve et d’exploits mis en page sur la couverture prend tout son sens à la lecture du livre. « La quantité de bateaux qui accostent à Varennes à travers les époques est phénoménale. Beaucoup d’images montrent à quel point la vie autour du fleuve est importante », a-t-il tenu à souligner. Le président de la compagnie qui a assuré la conception graphique, la mise en page et l’impression du livre ajoute « qu’en plus du contenu hautement enrichissant, les doubles pages spectaculaires de la présentation des chapitres ainsi que la facture visuelle sobre, actuelle et aux couleurs du 350e anniversaire de Varennes font de ce document un objet précieux d’histoire à conserver ».



Le lancement du livre souvenir n’aurait pu être complet sans l’intervention du maire Martin Damphousse en fin de soirée. C’est avec grande fierté qu’il est venu présenter le dernier chapitre, qui recèle des informations indissociables de la situation actuelle et de la modernité. « Notre stratégie de développement connaît un succès fulgurant! Depuis 12 ans, plus de 250 nouvelles entreprises ont choisi Varennes pour s’établir. L’acquisition de terrains pour la création du Novoparc, vouée à l’énergie nouvelle et durable, permet de se positionner parmi les villes les plus vertes, prospères et influentes », a déclaré le maire en poste depuis 2009. Souhaitant divulguer son mouvement pour l’avenir, il ajoute « le temps est maintenant venu d’écrire le prochain chapitre. Varennes a un plan ambitieux d’environnement. Tant que j’aurai le privilège d’être maire, je prendrai les moyens pour faire de Varennes, le pôle nord-américain de la transition énergétique. Avec l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ), l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), CanmetÉNERGIE, Greenfield Global, la deuxième centrale solaire d’Hydro-Québec, la SÉMECS et Enerkem sur notre territoire, nous sommes les mieux positionnés pour devenir un pilier de l’énergie verte et de la décarbonation de notre modèle économique ».



À la suite de cette vibrante présentation, les participants ont pu échanger et faire dédicacer leur livre. Depuis le 15 décembre dernier, des exemplaires du livre en édition limitée sont disponibles à la Bibliothèque de Varennes au coût de 60 $. À l’approche de la période des Fêtes, le livre Varennes 1672-2022 : De fleuve et d’exploits constitue un excellent cadeau à offrir à ses proches ou à sa famille.