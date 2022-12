La crèche de Noël de nos églises

La crèche de Noël fut inventée par Saint François d’Assise dans un but pédagogique pour aviver la dévotion populaire envers la figure la plus suggestive du dogme de l’incarnation de Dieu : l’Enfant Jésus. Son succès fut phénoménal, notamment parce que la plupart des cultures reposaient déjà sur des récits fondateurs ou des coutumes compatibles avec l’un ou l’autre des aspects religieux évoqués par la crèche.

Souvenons-nous de l’émotion, de la tendresse et de l’émerveillement devant le summum de l’humilité qu’évoque ce récit de la naissance de la royauté divine de La l’Enfant Jésus. L’invisible était plus palpable que le visible. Tous, du plus petit enfant à l’adulte ainsi qu’aux grands parents en étaient ravis et on la revisitait pour s’imprimer en profondeur de sa signification pour les croyants.

Pour la première fois de son histoire, le Parlement européen expose une crèche de la Nativité



Ce Parlement n’est pas une église et loin de là, c’est surtout un centre du laïcisme le plus ouvert.

Cette initiative est due aux efforts d’Isabelle Benjumea, député représentant l’Espagne au sein de ce parlement appuyé par le Maltais Roberto Metsola, président du Parlement Européen, tout en reconnaissant que ce geste pourrait être offensif à certains.

Cette superbe scène de la Nativité fut exécutée par des artisans de grande renommée de la région de Murcia en Espagne.

Est-ce un signe des temps. En 2007, le Pape Benoit XVI avait critiqué fortement ce Parlement lors du 50e anniversaire de sa fondation, parce qu’il excluait toute mention de Dieu et ignorait les racines chrétiennes de l’Europe.

La crèche de Noël dans nos paroisses de Boucherville

En cette deuxième semaine de l’avent, dans nos églises de Boucherville elles n’y sont pas encore contrairement à la coutume. Une nouvelle symbolique moderne est à l’essai. On nous présente un chétif petit arbuste quelconque auquel on a suspendu des découpures de dessins d’enfant représentant un fruit; poire, banane pomme et sur lequel fruit furent écrits des qualités, vertus et objectifs dans le goût du jour.

Nous espérons voir réapparaître ces magnifiques crèches de notre tradition, sachant que l’Esprit Saint sait bien se moquer de l’esprit du temps.

Nous avons vu le Premier Ministre de notre Province décrocher lui-même le crucifix du Parlement, signe évident que Dieu n’est plus bienvenu chez nous.

Pour que le Noël d’Antan puisse prendre tout son sens, conservons ce fort symbole de la crèche et surtout dans nos églises.



Jean-Claude Bleau

Boucherville