Sept podiums pour Montériski à l’Invitation première neige

Alors que les Lefebvre, Bourque et Paquet, les leaders de Montériski l’an dernier, se mesuraient à l’élite nord-américaine en ski de fond en Colombie-Britannique, la relève s’est levée pour porter haut le flambeau du club régional lors de l’Invitation première neige à Morin-Heights le week-end dernier. Les skieurs de Montériski sont montés à sept reprises sur le podium. Justin Boudreau de Boucherville a sonné la charge chez les moins de 18 ans. D’abord troisième au 5 km classique, il a remporté l’or au 10 km style libre samedi. À la première compétition de la saison, le skieur bouchervillois reprend là où il avait laissé au printemps dernier.

Alexis Lavoie de Saint-Basile-le-Grand n’a pas été en reste avec deux podiums chez les moins de douze ans. Il a en effet remporté vendredi l’épreuve du 2,5 km classique. Le lendemain, il s’est adjugé le deuxième rang en style libre sur la même distance.

Chez les U16, Thomas Langevin a remporté le 5 km style libre à la suite de sa 6e position au 5 km classique. Le Longueuillois Jérémie Tessier (U 20) a terminé au troisième rang tant du 5 km classique que du 10 km style libre chez les U20. Violet Merrett de Montréal est montée sur la troisième marche du podium des U 12 au 2,5 km classique.

On peut s’attendre à ce que les porte-couleurs de Montériski connaissent du succès cette saison, d’autant que la plupart d’entre eux en sont à leur deuxième année dans leur catégorie respective. « La glace est enfin brisée », nous confirme l’entraîneur-chef Sylvie Girard. « Le grand défi maintenant sera d’essayer de se tailler une place, selon le niveau, aux Jeux du Canada, aux Championnats du monde Junior et aux Jeux du Québec. Ça va être une saison grosse saison enlevante » a-t-elle conclu.