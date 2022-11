André-Philippe Gagnon fait un tabac à la soirée des bénévoles de Boucherville

Environ 600 bénévoles faisant partie des organismes communautaires, culturels et sportifs ou des comités de participation citoyenne de la Ville de Boucherville ont eu beaucoup de plaisir lors la soirée des bénévoles organisée le 22 novembre dernier. Pour l’occasion, le comédien et imitateur André-Philippe Gagnon a offert un généreux spectacle comprenant une soixantaine d’imitations.

L’événement se veut une occasion pour la Ville de Boucherville de souligner l’importance de l’implication quotidienne des bénévoles et de les remercier pour les services qu’ils offrent dans différents domaines d’activités.

La soirée qui se tenait à la Salle Desjardins de l’école secondaire De Mortagne a été un franc succès.