L’agglomération de Longueuil perd son directeur de police

La direction de l’agglomération de Longueuil a dû lancer, jeudi dernier, un processus rapide d’embauche pour dénicher un nouveau directeur de son service de police.

Fady Dagher qui était è la tête du service de police depuis 2017 a accepté de relever un nouveau défi, il sera le nouveau directeur du service de police de Montréal.

Fady Dagher a fait les manchettes à de nombreuses reprises au cours de ses six ans à la tête du service de police de l’agglomération en mettant sur pied des brigades et des projets spéciaux pour se rapprocher des populations de la région. Entre autres il a mis sur pied le programme « immersion » ainsi que le projet «Reso » pour ajouter, dans les villes de l’agglomération, des patrouilleurs permanents pour établir des liens avec les citoyens.

Par ailleurs, récemment il avait dénoncé le climat « pourri et toxique » qui a longtemps régné au sein du corps policier de Longueuil. Il avait également défrayé les manchettes en étant le directeur de police le mieux payé au Québec, avec un salaire de plus de 300,000$.

En réaction à ce départ tout de même inattendu la mairesse de Longueuil a tenu à saluer son travail. « Fady Dagher a contribué à implanter une vision de concertation unique au Québec qui est, selon nous, LA vision d’avenir, dont l’agglomération de Longueuil est devenue le porte-étendard. Il laisse par ailleurs un service de police en santé, avec une relève solide et un bilan enviable sur le plan de la criminalité sur le territoire. »

Avant d’occuper le poste de directeur à Longueuil, Fady Dagher a œuvré durant 25 ans au SPVM.