Innovex s’installe à Varennes

Mathieu Champagne, François Thivierge et Francis Côté, respectivement directeur général, VP exécutif et président de l’entreprise Innovex ont inauguré il y a quelques jours leur nouveau centre de distribution situé au 2801 Marie-Victorin à Varennes, dans le même édifice que la compagnie mère, Solmax.

« Considérant que la région du grand Montréal est au cœur du développement industriel et commercial du Québec, nous avions l’idée de nous rapprocher de nos marchés, présents et futurs.

Avec l’ouverture de notre centre de distribution de Varennes, nous serons plus rapides, plus efficaces et surtout à l’écoute du marché montréalais » d’expliquer le VP exécutif d’Innovex, François Thivierge.

Rappelons que l’entreprise Innovex met à la disposition des entrepreneurs un large éventail de produits géo synthétiques pour des projets de génie civil et environnementaux. .

« Il va sans dire que notre objectif est de fournir l’ensemble des projets d’infrastructures, et

avec un centre de distribution efficace et géographiquement bien situé, à Varennes, nous prenons les moyens pour y arriver » a précisé le V.P de l’entreprise.

L’ouverture du nouveau centre a nécessité quelques réaménagements à l’intérieur de l’entreprise Solmax et elle devrait se traduire par la création d’une dizaine au moins de nouveaux emplois au cours des prochains mois.