Brigitte Bardot se porte à la défense des cerfs de Longueuil

Comme si la saga des cerfs de Longueuil n’était déjà pas assez compliquée, voilà que l’actrice et activiste française Brigitte Bardot se porte à la défense des chevreuils et demande à la mairesse Catherine Fournier d’arrêter le massacre annoncé.

Dans sa missive transmise par sa Fondation, Brigitte Bardot indique que « si la peine capitale est prononcée contre ces pauvres animaux, la semaine prochaine par la Cour, des équipes de chasseurs armés de leurs effroyables arbalètes investiront un lieu habituellement paisible et sèmeront la mort en plein cœur de la ville ».

De plus madame Bardot rappelle que l’utilisation d’une arbalète pour chasser est interdite en France en raison de sa dangerosité et parce qu’elle ne garantit pas que l’animal atteint par une flèche soit tué sur le coup.

La Cour d’appel doit entendre l’appel déposé par Me Anne-France Goldwater et l’organisme Sauvetage Animal Rescue le 25 novembre prochain pour empêcher l’abattage.



Pas 108 mais 58 cerfs dans le parc

Autre développement dans cette saga interminable, un nouvel inventaire par drone et par infrarouge a été réalisé au cours des deux dernières semaines en collaboration avec l’organisme Sauvetage Animal Rescue et il y aurait actuellement 58 bêtes seulement dans le parc Michel-Chartrand et non plus 108 comme le prétendait la Ville de Longueuil qui se basait sur un inventaire présumément réalisé en février dernier. Un citoyen a d’ailleurs informé les élus longueuillois de ce nouvel inventaire lors de la dernière séance publique mais le vice-président du comité exécutif, Jonathan Tabarah a rétorqué qu’il ne pouvait se fier à un inventaire réalisé par des sources non officielles. Il préfère se baser sur l’inventaire de février dernier et rappelle que Longueuil maintient sa position soit de faire tuer, en principe, une centaine de cerfs dans le parc pour préserver la biodiversité des lieux.