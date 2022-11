Lancement d’un appel de projets pour venir en aide aux personnes victimes d’infractions criminelles

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce le lancement de l’appel de projets destiné aux personnes et aux organismes qui interviennent auprès des personnes victimes d’actes criminels. Une somme de 1 100 000 $ sera octroyée pour la réalisation des activités et des projets sélectionnés dans le cadre du Programme de subventions pour favoriser la recherche, l’information, la sensibilisation et la formation en matière d’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles pour l’année 2022-2023. Les sommes octroyées dans le cadre du programme proviennent du Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels. Cette année, une priorité sera accordée aux initiatives visant les clientèles montrant certaines vulnérabilités (par exemple les enfants, les personnes aînées et les personnes en situation de handicap) et aux initiatives visant à lutter contre les violences sexuelle et conjugale. Toute personne ou organisme à but non lucratif est invité à transmettre une proposition de projet au plus tard le 9 janvier 2023.