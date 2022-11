Nomination de Paul St-Onge à la présidence du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Est

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, a nommé M. Paul St-Onge pour assurer la présidence du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est. Monsieur St-Onge est membre indépendant du conseil d’administration depuis sa création en 2015. Le mandat de M. St-Onge a débuté le 23 septembre dernier et se terminera le 30 septembre 2023. Son mandat sera donc d’une durée d’un an considérant que le processus de renouvellement des membres des conseils d’administration est en cours.



Détenteur d’une maîtrise en psychopédagogie, M. St-Onge a occupé pendant plus de 38 ans des fonctions de psychopédagogue en pédopsychiatrie dans un centre hospitalier en Montérégie. De 2010 à 2015, en pratique privée, il agit à titre de consultant en santé mentale. Il possède plusieurs années d’expérience en tant que membre de divers conseils d’administration dans le domaine de la santé et des services sociaux ainsi que dans le domaine de l’éducation. Au sein du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Est, monsieur St-Onge s’est également impliqué dans plusieurs des comités qui en découlent au fil des ans. Il désire poursuivre son implication sociale au profit de tous les usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est.



M. St-Onge succède ainsi à M. Mario St-Cyr, et devient le 3e président du conseil d’administration.



Nous souhaitons la bienvenue à M. St-Onge et lui assurons notre entière collaboration dans l’exercice de son premier mandat à titre de président du conseil d’administration du CISSS de la Montérégie-Est.