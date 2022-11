Une journée pour se souvenir

Une quarantaine de personnes ont souligné le jour du Souvenir le 6 décembre dernier à Boucherville. En raison de la température, la cérémonie s’est déroulée au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois plutôt qu’à la Place de la Paix. Elle a été suivie d’un vin d’honneur et d’un goûter.

Les députés Nathalie Roy, Xavier Barsalou-Duval, Suzanne Roy, nouvellement nommée ministre de la Famille, des militaires du Régiment de Maisonneuve, des représentants de la Marine et des officiers cadets étaient parmi les invités.

À cette occasion, Guy Gilbert, directeur du Manoir Boucherville du Groupe Savoie, a fait un don de 2000 $ à Légion royale canadienne, filiale Pierre-Boucher.

Ce jour rappelle la fin de la Première Guerre mondiale et est une occasion de se souvenir de tous ceux qui ont défendu les Canadiens. La cérémonie était organisée par la Légion royale canadienne, filiale Pierre-Boucher dont le président est Armand Lefebvre.