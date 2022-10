Les pluies diluviennes ont causé pour plus de 132 000 $ de dommages à l’hôtel de ville

L’inondation et l’incendie survenus dans le sous-sol de l’hôtel de ville à la suite des pluies diluviennes qui sont tombées sur la Rive-Sud le 13 septembre auront fait pour 132 221 $ de dommages.

Rappelons que plus de 70 mm d’eau sont tombés en moins d’une heure cette journée-là, occasionnant des inondations et des dégâts un peu partout sur la Rive-Sud. Le puisard extérieur devant les bureaux du génie n’a pas suffi pour évacuer l’eau qui est entrée. Plusieurs espaces au sous-sol de l’hôtel de ville ont été endommagés : bureaux, rangements, couloirs, salle de réunion, etc.

Le contrat pour la remise en état du sous-sol a été accordé à Senterre Entrepreneur Général inc. Des demandes de prix ont été faites auprès de quatre entrepreneurs et seulement deux ont soumissionné.