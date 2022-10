Championnat du monde de karting au Portugal: Lucas Deslongchamps représentera le Canada

Le jeune coureur de Boucherville, Lucas Deslongchamps, a décroché sa qualification pour représenter le Canada à la finale mondiale Rotax Max à Portimao, au Portugal. En novembre prochain, il compétitionnera contre l’élite de la planète, à ce championnat mondial.

Âgé de seulement 13 ans, Lucas ne cesse d’étonner les amateurs de courses automobiles. À 12 ans, il est couronné champion de la Coupe de Montréal dans la catégorie Mini-Max, puis il participe en décembre 2021, au Championnat du monde de karting, à Bahreïn.

Mais cette année, le jeune pilote revient de très loin, car en avril dernier, il a dû se retirer de l’entraînement après avoir subi une fracture de la colonne vertébrale lors de son camp d’entrainement. Ce n’est qu’à la mi-juillet qu’il a pu revenir sur la piste.

Au Championnat national de Mosport, en août dernier en Ontario, Lucas a terminé au deuxième rang. Bien qu’il ait été proclamé vice-champion canadien, le total de ses points ne lui a pas permis d’obtenir son billet pour le Portugal.

Mais l’athlète de Boucherville n’avait pas dit son dernier mot. Déterminé, il s’est rendu la semaine dernière à New Castle, à Indianapolis, pour participer au Rotax Max US Trophy Final et pour tenter à nouveau d’obtenir sa qualification pour la finale mondiale. Il a mené jusqu’au dernier tour pour terminer au deuxième rang. Désigné vice-champion américain, il a obtenu ce qu’il souhaitait.

Le protégé de Ben Cooper participera ainsi à sa deuxième course internationale.

« Avec l’expérience acquise au dernier championnat mondial, je sais maintenant que je peux compétitionner aux côtés des meilleurs pilotes du monde. Je devrais être de la finale du samedi et me battre pour le podium. Les 72 meilleurs pilotes seront présents. C’est comme les Jeux olympiques du karting », commente Lucas.