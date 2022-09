PQ de Montarville: Daniel Michelin s’engage pour Montarville… pour vrai

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Le candidat du Parti québécois de Montarville, Daniel Michelin, constate que des dossiers prioritaires, qu’il avait mentionnés lors de la campagne de 2018, ne sont toujours pas réglés.

Un constat d’échec des quatre dernières années de la députée sortante du parti de François Legault.

Les citoyens de Montarville méritent mieux dans un « Québec qui s’assume. Pour vrai ».

Environnement

Il faut réduire les GES internes du Québec de 45 % par rapport aux émissions de 2010, conformément aux recommandations que nous a faites une firme spécialisée.

Le Parti Québécois a déposé, en 2021, un projet de loi établissant le « Fonds de transition juste » pour permettre une transition énergétique qui respecte les travailleurs du Québec.

Personne ne sera laissé-pour-compte.

Santé

La solution humaine au chaos du système de santé est de redonner à nos « CLSC » leur mission de clinique de proximité et d’entreprendre l’incontournable virage des soins à domicile permettant aux personnes aînées et vulnérables de rester chez elles.

Il faut aussi améliorer les conditions de travail du personnel de la santé… prendre soin de ceux qui nous soignent!

Transport

Il faut plus de clarté dans les travaux du tunnel Louis-Hyppolyte-La Fontaine et l’on doit arrêter de construire des infrastructures afin d’investir cet argent dans le transport collectif.

Nous proposons la « PasseClimat » à 365 $ par année pour offrir à tous les citoyens un accès universel aux services de transport en commun.

Économie

L’environnement et l’économie sont, plus que jamais, des thèmes indissociables.

Nous souhaitons faire de l’économie circulaire un principe central de développement pour l’atteinte de l’objectif « zéro déchet ».

Il faut produire des biens et services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets.